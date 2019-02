Tarlósnál betelt a pohár, nem adja ki az engedélyt

2019. FEBRUÁR 5., KEDD LEMONDOTT A MOMENTUM PÉNZÜGYI VEZETÕJE, GYÕRFFY ZOLTÁN ÍRJA A FIGYELÕ. GYÕRFFY AZZAL INDOKOLTA TÁVOZÁSÁT, HOGY „A MOMENTUM NEM ÉRETT MEG EGY TELJES PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSRA”. AZ ÁSZ ÉV ELEJÉN KÖZLEMÉNYBEN TUDATTA, HOGY A MOMENTUM ÉRDEMBEN NEM TUD ELSZÁMOLNI KAMPÁNYKÖLTÉSEIVEL. AZ IDÉN 150 MRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAMRA KÖZÖLTE GYOPÁROS ALPÁR KORMÁNYBIZTOS. KONZULI KÉPVISELETET NYITOTT MIAMIBAN MAGYARORSZÁG, AMELYET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER AVATOTT FEL. BALLAI ATTILA LESZ A SZERDÁN ÚJRAINDULÓ MAGYAR NEMZET FÕSZERKESZTÕJE MAGYAR IDÕK. MOSZKVÁBÓL MAGYARORSZÁGRA KÖLTÖZTETI SZÉKHELYÉT A NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSI BANK. KSH: HAT SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM 2018-BAN, A 2017-ES ADAT 5,4 SZÁZALÉK VOLT. EMMI: 6 ÉV ALATT MINTEGY FELÉRE, 44%-KAL CSÖKKENT A NEM MEGFELELÕ FÛTÉSSEL RENDELKEZÕ HÁZTARTÁSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON. CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A HÁZBIZOTTSÁG ARRÓL, HOGY A TÚLÓRATÖRVÉNY ELFOGADÁSÁNAK NAPJÁN TÖRTÉNTEK MIATT MILYEN BÜNTETÉST KAPJANAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK HVG.HU. A KÉPVISELÕKET A TISZTELETDÍJUK CSÖKKENTÉSÉVEL BÜNTETNÉK AZ ELÕTERJESZTÉS SZERINT. NAV: FEBRUÁR KÖZEPÉIG MINDENKI MEGKAPJA A TAVALYI JÖVEDELME UTÁN A MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSOKAT. BAKONDI GYÖRGY: TÖBB MINT HÉTSZÁZ MIGRÁNST FOGTAK EL JANUÁRBAN A SZERB-MAGYAR HATÁRON, A LEGTÖBBEN JÁRMÛVEKBEN BÚJTAK MEG M1. FOLYAMATOSAN NÕ A FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA: 2010-BEN 22,644 MRD FT VOLT, AZ IDÉN PEDIG MÁR 32,895 MRD FT MAGYAR HÍRLAP. KIGYULLADT EGY 8 EMELETES LAKÓÉPÜLET ÉJJEL PÁRIZSBAN, A TÛZBEN 10 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY KISBABA, ÉS MINTEGY NEGYVENEN MEGSÉRÜLTEK. A GYANÚ SZERINT A TÜZET EGY RÉSZEG LAKÓ OKOZTA, MERT ÖSSZEVESZETT A SZOMSZÉDJÁVAL. A NÕT ÕRIZETBE VETTÉK. HASZNOSNAK NEVEZTE SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER AZ AFGANISZTÁNI RENDEZÉSRÕL MOSZKVÁBA ÖSSZEHÍVOTT KONFERENCIÁT. ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDET TART DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK EURÓPAI IDÕ SZERINT SZERDA HAJNALI 3 ÓRAKOR. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBE LÁTOGAT, HOGY A BREXITRÕL EGYEZTESSEN JEAN-CLAUDE JUNCKERREL - KÖZÖLTE A TESTÜLET SZÓVIVÕJE. 89-EN REGISZTRÁLTATTÁK MAGUKAT JELÖLTKÉNT A MÁRCIUS 31-I UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA, KÖZTÜK A JELENLEGI ELNÖK PETRO POROSENKO IS. CSÕDELJÁRÁST KÉRT MAGA ELLEN A GERMANIA NÉMET LÉGITÁRSASÁG, ÉS AZONNALI HATÁLLYAL BESZÜNTETI TEVÉKENYSÉGÉT. LELEPLEZÕDÖTT A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK HAZUGSÁGA MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN. SZIJJÁRTÓ: BÁR "AZZAL ALTATTAK MINKET", HOGY A MIGRÁCIÓS CSOMAG NEM LESZ KÖTELEZÕ, EL AKARJÁK FOGADTATNI AZT. UNIÓS TISZTSÉGVISELÕ: SOSEM VOLT ENNYIRE VALÓSZÍNÛ A MEGEGYEZÉS NÉLKÜLI BREXIT. AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TÖBBSÉGE HÉTFÕN ELISMERTE JUAN GUAIDÓT VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKEKÉNT. HITELESSÉGÉNEK MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ENSZ NEM VESZ RÉSZT SEMMILYEN TANÁCSKOZÁSON, AMELYET A VENEZUELAI VÁLSÁGRÓL TARTANAK - KÖZÖLTE A FÕTITKÁR. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORISTÁI 6-12 HÓNAPON BELÜL ÚJRA ERÕRE KAPHATNAK ÍRTA JELENTÉSÉBEN AZ AMERIKAI VÉDELMI MINISZTÉRIUM. NÉMETORSZÁG 2021-IG 110 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A KATONAI TÁMASZPONTOK FEJLESZTÉSÉT LITVÁNIÁBAN - JELENTETTE BE A NÉMET VÉDELMI MINISZTER HÉTFÕN. VÁDAT EMELTEK A PARNDORFI HALÁLKAMION EMBERCSEMPÉSZ BANDÁJÁNAK BOLGÁR TAGJA ELLEN. A VÁDIRAT SZERINT Õ TOBOROZTA ÉS HOZTA MAGYARORSZÁGRA A BOLGÁR SOFÕRÖKET, DE A 71 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ SZÁLLÍTÁSBAN NEM VETT RÉSZT. KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN KISKUNFÉLEGYHÁZA TÉRSÉGÉBEN, EGY NÕ MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A „BRÓKER MARCSIKÉNT” ISMERT DOBRAI SÁNDORNÉ ELÕZETES LETARTÓZTATÁSÁT NÉPSZAVA. A KUN-MEDIÁTOR KFT. EGYKORI VEZETÕJE PIRAMISJÁTÉKKAL CSALT KI PÉNZT ÜGYFELEITÕL, AKIKNEK ÖSSZESEN 12 MRD FT KÁRT OKOZOTT. HÁROM EMBERT SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL EGY GYÕRI LAKÁSBÓL. TÍZ EMBER BÛNÖSSÉGÉT MONDTA KI A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK. AZ ELSÕ- ÉS A MÁSODRENDÛ VÁDLOTTAT, A MAL ZRT. VOLT VEZÉRIGAZGATÓJÁT ÉS MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉT LETÖLTENDÕ SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTÉK. VÁDAT EMELT A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG CZEGLÉDY CSABA ÉS TÁRSAI ELLEN 6 MILLIÁRDOS ADÓCSALÁS MIATT. FELÚJÍTJA MÁJUSTÓL BUDAPESTEN A SZENTENDREI ÚT EGY RÉSZÉT A BKK, A MUNKÁLATOK IDEJÉN BÉKÁSMEGYER FELÉ EGYIRÁNYÚ LESZ AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZ. BKV: A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓBAN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA KERETÉBEN AZ ÁLLOMÁSOK FÜSTPRÓBÁJA.