2018. SZEPTEMBER 26., SZERDA OKTÓBER MÁSODIK HETÉBEN KERÜLHET A PARLAMENT ELÉ A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ KORMÁNYPÁRTI HATÁROZAT. TARLÓS ISTVÁN LESZ A FIDESZ FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE 2019-BEN NÉPSZAVA. EURÓPA KIVÁLÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL DOLGOZHATJA LE VERSENYHÁTRÁNYÁT MONDTA ORBÁN VIKTOR A SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGÁNAK MEGNYITÓJÁN. A TÖRTÉNELEM ARRA TANÍTOTT BENNÜNKET: EURÓPÁBAN MI, MAGYAROK ÉS LENGYELEK CSAK ÖNMAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA SZÁMÍTHATUNK KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK. AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER GYAKOROLJA OKTÓBERTÕL A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTÓI JOGAIT MAGYAR KÖZLÖNY. A FIDESZ NEM ÉRT EGYET A KÉK KÁRTYA-RENDSZER EGYSZERÛSÍTÉSÉVEL, MERT A PÁRT SZERINT AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT SEGÍTI. HOLLIK ISTVÁN: BRÜSSZEL TOVÁBBRA IS RÁNK AKARJA ERÕSZAKOLNI BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKÁJÁT, EL AKARJA VENNI A HATÁRVÉDELEM JOGÁT. DÖNTÖTT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: 7 MILLIÁRD FORINTTAL TÖBBET KÖLTHET BUDAPEST A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁRA. DK: A FÕVÁROSNAK TÖBB FORRÁST KELL BIZTOSÍTANIA A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRA ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA. A FÕVÁROS JAVÍTJA KI AZ ÚTHIBÁKAT A KISPESTI VAK BOTTYÁN UTCÁN, AMIKET A METRÓPÓTLÓ BUSZOK FORGALMA OKOZOTT. KORMÁNYBIZTOSKÉNT KOORDINÁLJA A MEZÕHEGYESI TANGAZDASÁG ÁLLAMI FELADATAIT OKTÓBERTÕL LÁZÁR JÁNOS. IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP BUDAPEST XV. KERÜLETÉBEN. PEKING UTÁN SANGHAJBA IS KÖZVETLEN REPÜLÕJÁRAT INDUL BUDAPESTRÕL JÖVÕ NYÁRTÓL. PAVLO KLIMKIN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA RÖVID IDÕN BELÜL KIUTASÍTJA A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT, AMENNYIBEN MAGYARORSZÁG NEM HÍVJA VISSZA. FELJELENTI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTERT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ELNÖKE. A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULÁTUS ALKALMAZOTTAI VALÓJÁBAN NEM SÉRTETTÉK MEG A NEMZETKÖZI JOGOT - DMITRO TUZSANSZKIJ KÜLPOLITIKAI SZAKÉRTÕ. BOCSKOR ANDREA EP-KÉPVISELÕ (FIDESZ): AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK KOMOLYAN KELL VENNIÜK AZ UKRAJNAI JOGSÉRTÉSEKET. NEM VESZNEK RÉSZT A ROMÁN KORMÁNYPÁRTOK A CSALÁD ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL KIÍRT NÉPSZAVAZÁS KAMPÁNYÁBAN. AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS EZREDESEKÉNT AZONOSÍTOTTÁK A SZKRIPAL-ÜGY EGYIK GYANÚSÍTOTTJÁT BRIT OKNYOMOZÓ ÚJSÁGÍRÓK. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK: A BREXIT UTÁN NAGY-BRITANNIA VONZANI FOGJA A LEGFÉNYESEBB ELMÉKET. A BRIT MUNKÁSPÁRT VEZETÕJE SZERINT NEMZETI KATASZTRÓFÁVAL ÉRNE FEL, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL ZUHANNA KI AZ EU-BÓL. DONALD TRUMP AZZAL VÁDOLTA KÍNÁT, HOGY BE AKAR AVATKOZNI A NOVEMBERI, ÚGYNEVEZETT FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOKBA. MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER KÖZÖLTE: OLASZORSZÁG NEM FOGADJA EL, HOGY EMMANUEL MACRON JOGBÓL ÉS EMBERSÉGBÕL LECKÉZTESSE. AZ IRÁNNAL VALÓ KAPCSOLAT KÉRDÉSÉT NEM LEHET CSAK A SZANKCIÓK POLITIKÁJÁRA KORLÁTOZNI - JELENTETTE KI EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK. THERESA MAY:A 2015-ÖS NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS TOVÁBBRA IS A LEGJOBB MÓDJA ANNAK ELKERÜLÉSÉRE, HOGY TEHERÁN ATOMFEGYVERHEZ JUSSON. SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IRÁNI ATOMALKU ESETLEGES KUDARCA NÖVELNÉ A FESZÜLTSÉGET A KÖZEL-KELETEN. ÉSZSZERÛTLEN MINDEN AJTÓT MEGNYITNI A BEVÁNDORLÁS ELÕTT - MONDTA FERENC PÁPA A BALTIKUMBÓL A VATIKÁNBA VISSZATÉRÕBEN A PÁPAI REPÜLÕGÉPEN. 190 PÉNTEKI JÁRATÁT TÖRÖLTE A RYANAIR LÉGITÁRSASÁG LÉGIUTASKÍSÉRÕI ÚJABB SZTRÁJKJA MIATT. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE BILL COSBY KOMIKUST EGY PENNSYLVANIAI BÍRÓSÁG SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNY MIATT, LEGKEVESEBB 3 ÉVET TÖLT BÖRTÖNBEN. TÖBB ORSZÁG IS A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGHOZ FORDUL, HOGY ELJÁRÁST INDÍTSANAK A VENEZUELAI ELNÖK ELLEN. MINTEGY ÖT HEKTÁROS TERÜLETEN GYULLADT MEG AZ ALJNÖVÉNYZET ÉS A KUKORICATARLÓ OROSHÁZA ÉS NAGYSZÉNÁS KÖZÖTT, A LÁNGOKAT MEGFÉKEZTÉK. KISTEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY KERÉKPÁROS A 47-ES FÕÚTON, ZSÁKA ÉS FURTA KÖZÖTT, A BICIKLIS ÉLETÉT VESZTETTE. MINTEGY 53 EZER DARAB ENGEDÉLY NÉLKÜLI GYÓGYSZERT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY KAMIONBAN, AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN. EMELI 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.