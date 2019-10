Tarlós: Karácsony nem tud úrrá lenni az eseményeken

A Népszavának adott interjújában Gajda Péter kispesti polgármester a közéletből való távozásra szólította fel Lackner Csaba szocialista képviselőt, amennyiben beigazolódik, hogy ő beszél a kiszivárgott hangfelvételeken. Az ellenzék hihetőnek tartja, hogy Gajda Péter és Lakner Csaba a kispesti korrupciós botrány múlt pénteki kirobbanása óta nem lépett kapcsolatba egymással. Az ellenzék csak üzletként tekint az összefogásra Kispesten - derült ki a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába jutott hangfelvételekből. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a hanganyagon elhangzottak szerint Gajda Péter polgármester arra ösztökélte embereit, hogy hozzák létre a kerületben a DK alapszervezetét, mert azzal „sokkal több pénzt lehetne keresni”. Puzsér Róbertet a Fidesz bábjaként ábrázoló plakátokat vittek Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltnek az Állampolgárok a Centrumban Egyesület aktivistái a zuglói városházához. Zaránd Péter, Puzsér Róbert főpolgármester-jelölti kampányának vezetője azt mondta: Karácsony Gergely lejárató kampányt indított Puzsér Róberttel szemben, most pedig visszahozták „a szemetet”. „Karácsony Gergely összekötötte a sorsát a szocialistákkal, a parkolási maffiával, a korrupcióval és a kokainnal” – mondta Zaránd Péter. Azt a folyamatot folytatja az ellenzék, amit a Karácsony Gergely féle hangfelvétel kapcsán már megismerhettünk - reagált Gulyás Gergely arra, hogy az MSZP nem indít vizsgálatot a kispesti szocialistákról nyilvánosságra került felvételek ügyében. Feloldhatatlan ellentét van Karácsony Gergely szavai és tettei között - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett: a baloldali főpolgármester-jelölt hónapok óta nem válaszol kerületének kintlévőségeit érintő kérdésekre, annak ellenére sem, hogy már jogerősen is elvesztette a közérdekű adatkiadással kapcsolatos pert. Karácsony Gergely befenyegethető és irányítható, továbbá nem tud úrrá lenni eseményeken, és ez kérdésessé teszi az alkalmasságát bármire is - mondta a PestiSrácok.hu-nak a főpolgármester. Tarlós István szerint Karácsony Gergely olyanokat ígér, amire egész egyszerűen nincs lehetősége még főpolgármesterként sem. A kormány döntése alapján további 2 milliárd forintot biztosítanak a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményére - közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette: a magyar kormány továbbra is elutasít minden kvóta szerinti elosztást az Európai Unióban. A kormány is támogatja, hogy Magyarország Várhelyi Olivért jelölje biztosnak az Európai Unió következő bizottságába – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A K&P Chem Kft. 5,14 milliárd forintos beruházással kozmetikai alapanyagokat gyártó üzemet hoz létre Szolnokon, ezzel 50 új munkahelyet teremt – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: mintegy 390 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyártó üzemét a Samsung SDI, a beruházás 1200 új munkahelyet hoz létre. Magyarország gazdasági helyzete jelenleg a „részletekben is jól van”, ami nem nagyon fordult még elő, az államadósság a GDP 70 százaléka alá süllyedt - közölte Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A magyar gazdaság nőtt a leggyorsabb ütemben az Európai Unióban 2019 első félévében - mondta György László államtitkár. Gazdasági és védelmi szempontból is sikertörténet a magyar-amerikai együttműködés - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács elnökét és a küldöttség résztvevőit. Az Európai Parlamentben még mindig nagy súllyal vannak jelen a bevándorláspárti erők, ezért a bevándorlásellenes tagországokat minden fronton támadják, ennek tudható be Trócsányi László biztos jelölti megvétózása - mondta Hollik István. A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a kormányszóvivő közölte: Várhelyi Olivér kritizálásával nehezebb dolguk lesz, de a kormány fel van készülve az esetleges támadásokra. Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett Rómában. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz és Silvio Berlusconi pártja - mondta Orbán Viktor. Az Európai Bizottság keresetet indít az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az ország nem alkalmazta a cigarettára előírt minimális uniós jövedéki adómértéket - közölte az uniós bizottság. A román parlament megvont a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól. Klaus Iohannis román államfő bejelentette: megkezdi az egyeztetést a parlamenti pártokkal egy új kormány megalakításáról. Két napig álltak az erdélyi Máramarossziget kétnyelvű helységnévtáblái, ismeretlenek lekaparták a tábláról a magyar településnevet - közölte a Maszol.ro portál. Szélsőjobboldali terrorcselekmény volt a németországi Halle zsinagógája ellen intézett szerdai támadás és a városban történt lövöldözés, a bűncselekménnyel egyetlen személyt gyanúsítanak - közölte Christine Lambrecht igazságügyi miniszter. Az év első nyolc hónapjában mintegy 456 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be az EU tagországaiban, mintegy 10 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést svédországi határain Dánia a jövő hónaptól - közölte Nick Haekkerup dán igazságügyi miniszter. A döntés hátterében az augusztusi robbantás áll, amelynek a végrehajtásával két svéd állampolgárt vádoltak meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy nem tudott az Ukrajnának szánt amerikai hadisegély befagyasztásáról, amikor júliusban telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, erről csak később értesült védelmi miniszterétől. A brit Munkáspárt kormányra kerülése után azonnal népszavazásra bocsátja a brit EU-tagság ügyét, azzal a választási lehetőséggel, hogy Nagy-Britannia maradjon az EU tagja - mondta Jeremy Corbyn, a brit ellenzéki erő vezetője. A Krím félszigeten tervezett robbantásos merénylet megakadályozásáról számolt be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A török hadsereg és a velük szövetséges szíriai ellenzéki milícia körülzárt két kurd települést - közölte a törökbarát szíriai lázadók szóvivője. Számos ország elítélte a török katonai műveletet Északkelet-Szíriában, az iráni házelnök lemondta ankarai útját. Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai menekültet küld országából Európába, ha az unió megszállásnak próbálja minősíteni a török hadműveletet Északkelet-Szíriában. Ha a szíriai török hadműveletek „nem lesznek emberségesek”, akkor Washington tönkreteszi a török gazdaságot - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak. Legalább öt feltételezett orosz zsoldos vesztette életét Tripoli déli részén a líbiai belső konfliktusban egymással harcoló felek közötti összecsapásokban - közölte a tripoli kormányhoz hű erők szóvivője. A korábbiaknál is hevesebb zavargások voltak Ecuadorban a kormány megszorító intézkedései ellen. Megkéselték az indonéziai igazságügyi és belbiztonsági minisztert - a tárcavezetőt szúrt sebekkel kórházba szállították. Robbanás történt egy felső-ausztriai hulladéklerakóban. A robbanás következtében keletkezett tűzben hárman súlyosan megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. Olga Tokarczuk lengyel írónak ítélte oda a 2018-as és Peter Handke osztrák írónak a 2019-es irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. A tavalyinál 7 százalékkal több gépjármű felelt meg az előírásoknak az idei, szeptember 23. és 27. között tartott közúti közlekedési környezetvédelmi akció ellenőrzéseinél - közölte Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Női kézilabda NB I: Szent István SE - Siófok KC 19:39 Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Váci KSE 37:18 Az úszás és a vízilabda a magyar identitás részévé vált, részei lettek a magyar legendáriumnak – jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a velencei városi sportuszoda alapkőletételén. A brazil labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 1:1-es döntetlen játszott a szenegáli csapattal Szingapúrban.