Tarlós: Karácsony hazugságokkal próbálja átkeretezni a Városháza-botrányt

A Magyar Nemzet szerdai lapszámában közölt interjúban az egykori főpolgármester azt is abszurdnak nevezte, hogy Karácsony Gergelyék jelentősen korlátozták, hogy a korrupciógyanús ügyleteket milyen szempontokból vizsgálhatja az erre a célra létrehozott bizottság, amelynek többségét ráadásul épp a baloldali fővárosi vezetés szövetségesei alkotják.

Amit a Karácsony-csapat folytat, az Tarlós István szerint "elgyötört kísérlet arra, hogy sorozatos hazudozás és önellentmondások után áttematizálja az egész történetet, és az eseményeket az eredetitől egészen eltérő kontextusba próbálják helyezni". Hangsúlyozta, mivel pontosan egyelőre nem tudni, hogy mi történt valójában, tartózkodik attól, hogy a nyilvánosságra került felvételek és hírek alapján vádaskodjon, ám tény, hogy vannak aktuális, vihart kavaró ügyek a Városházán.

Az egykori főpolgármester szélhámos húzásnak nevezte, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége "némi huzavona után" egy olyan vizsgálóbizottságot állított fel, amelyben éppen az érintett, elszámolandó oldal emberei kerültek többségbe. Azzal is félrevezetik a közvéleményt a korábbi főpolgármester szerint, hogy fideszes vezetésű bizottságot emlegetnek. "Hiába helyezték a grémium élére a XVI. kerületet vezető Kovács Pétert, ugyanis a vizsgálati jelentés tartalmáról végül többségi szavazással fognak dönteni, tehát teljesen mindegy, ki az elnök" - fejtette ki Tarlós István.

Úgy vélte, hogy a grémium mozgásterét feltűnően és átlátszó módon behatárolták és korlátozták, egyben abszurdumnak nevezte, hogy a Városháza-gate egyik központi szereplője, az Anonymus által megosztott felvételek többikén is szereplő Gansperger Gyulának csak a fideszes kötődéseit vizsgálhatja a bizottság.

"Fideszes kötődései legfeljebb 2001-2002-ig állhattak fenn Ganspergernek, míg a Városháza-ügynek a felvételeken megemlített szereplőivel a mai napig kapcsolatban áll az elhangzottak alapján" - mondta Tarlós István. Arra is emlékeztetett, hogy az egykori MSZP-s miniszterelnök a hírek szerint összefüggő mondatokban beszélt arról az egyik felvételen, hogy Ganspergerrel a barátságnál is erősebb szálak fűzik őket egymáshoz, mivel régi fegyvertársak, és "együtt harcoltak a barikádokon". "Ha a szalag tartalmát megvágva közölték is - mert sajnos ilyen előfordulhat -, az említett rész egyértelmű mondatokból áll. Vagy tán úgy kell elképzelni, hogy a felvétel végén Bajnai Gordon kijelentette volna, hogy ja, Gansperger úrral kapcsolatban csak vicceltem?" - fogalmazott Tarlós István.

Arra lehet számítani, hogy ennek a bizottságnak a már most borítékolható megállapításait (amelyeknek nyilván nem sok befolyása lehet a rendőrségi nyomozás szabályos menetére) az ellenzéki online média majd legalább 72 órán keresztül, napi 24 órában a fő hírei élén fogja elhíresztelni, egzotikus címekkel - vélte Budapest egykori első embere.

"Az is kifejezetten pancser alakítás volt, amit Karácsony a Mocsárosdűlőről adott elő, ugyanis szerinte mi teljesen be akartuk építeni a területet, és ő volt az, aki megvédte. A baj csak annyi, hogy a főpolgármesterségem egy évtizede alatt még csak egy csőszkunyhót sem építettünk oda, sőt már Demszky Gáborék sem. Nevetséges, hogy miközben Karácsony azt hangoztatja, hogy megvédte a Mocsárosdűlőt, éppen ők tervezik beépíteni annak egy részét" - jelentette ki a miniszterelnöki megbízottként tevékenykedő egykori városvezető.

MTI