Tarlós István: Szentkirályi Alexandrának reális esélye van megnyerni a főpolgármesteri választást + videó

Megosztás itt:

A Fidesz budapesti választmánya ma felkért, hogy fogadjam el a főpolgármesteri-jelöltséget, és küzdjek meg szülővárosomért, a budapesti emberekért. Egyfelől nagy megtiszteltetés ez, amelyet tisztelettel fogadok el." - így jelentette be csütörtökön közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, hogy a Fidesz-KDNP-jelöltjeként elindul a főpolgármesteri-pozícióért az önkormányzati választáson. A volt kormányszóvivő úgy fogalmazott: Budapest ma Gyurcsány Ferenc fogságában van, ugyanis a volt miniszterelnök érdeme, hogy Karácsony Gergelyből főpolgármestert csinált, aki 2010 előtti baloldali politika lejárt lemeze és aki a múlt embere a jövő városának élén. Szentkirályi Alexandra hozzátette: Budapest többet érdemel és olyan főpolgármestert, aki nem a kormány ellen harcol, hanem együttműködik vele a budapestiek gyarapodása érdekében.

Szentkirályi Alexandrának van a legtöbb rálátása az önkormányzat spektrumának egészére, aki erős lobbierővel rendelkezik és mellette jól is kommunikál - erről már a volt főpolgármester beszélt a hirado.hu-nak adott nyilatkozatában. Tarlós István úgy látja, hogy Szentkirályi Alexandrának reális esélye lehet a győzelemre is, amennyiben a pozitív kommunikációra helyezi a hangsúlyt. A volt politikus szerint számít a megjelenés is és nem mindegy milyen a város arca. Mostanáig Karácsony Gergelyen és Szentkirályi Alexandrán kívül a Jobbik-Konzervatívok és a Mi Hazánk állított főpolgármester-jelöltet Brenner Koloman, illetve Grundtner András személyében. Az még továbbra sem dőlt el, hogy Vitézy Dávid is elindul-e a főpolgármesteri tisztségért az LMP támogatásával.

Kanász-Nagy Máté. frakcióvezető-helyettes, LMP: "Azt látjuk, hogy az elmúlt években Budapest a pártpolitikai csatározásoknak a színhelyévé vált" - erről az LMP frakcióvezető-helyettese beszélt. Kanász-Nagy Máté szerint mind Szentkirályi Alexandra, mind Karácsony Gergely ezt erősíti.

Kanász-Nagy Máté, frakcióvezető-helyettes, LMP: "Az LMP szeretné kiszabadítani Budapestet ebből a szellemi polgárháborúból, és mi azt mondjuk, hogy ehhez egy harmadik útra és egy harmadik személyre van szükség. És nyilván nem titok az sem, hogy mi Vitézy Dávidban látjuk ennek a helyzetnek a megoldását, és Budapest ügyeinek előmozdítását, az előrelépést."

Kanász-Nagy Máté elmondta: előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Vitézy Dáviddal. Amint az eredményre vezet, azonnal közlik - tette hozzá.