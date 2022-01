Tarlós István: Putyin legközelebb Karácsony biciklijére vet szemet

Megosztás itt:

A korábbi főpolgármestert, jelenleg miniszterelnöki megbízottként dolgozó politikust, Tarlós Istvánt kérdeztük.

Tarlós István: A főpolgármester úrban van egy folyamatos bizonytalanság. Már zuglói működése is ezt bizonyította. Van, amit nagyon elítél, és ezt idegesen elmondja a sajtónak, majd pár nappal később azt, amit elítélt, ő maga szentesíti egy váratlan elhatározással. Ezt a fajta bizonytalanságot, amit kívülről csak szorongásként tudok értelmezni, évek óta érzékelem a magatartásában.

Régóta ismeri Karácsony Gergelyt?

T. I.: Öt évig ült az általam vezetett közgyűlésben képviselőként. A testületi munkában nagyon szerény mértékben vett részt, sosem keltette bennem azt a benyomást, hogy fajsúlyos személyiség lenne. Inkább jó volt a kapcsolatunk, amit rövid, udvarias beszélgetések jellemeztek. Főpolgármesteri minőségében azonban kifogásolható tulajdonsága, amin már több ízben ismételten rajtakaptam, hogy valótlanságot állít. Az utódom megítélése szempontjából ezt súlyos dolognak tartom. Sunnyog, arról kamuzik, ami meg sem történt.

7: Mondana egy példát?

T. I.: Karácsony Gergelynek kifejezetten felróható, hogy a korábbi városvezetést és közgyűlést érintően, visszatérően állít valótlanságokat és sunyin, félreérthetetlenül sejtet hamisságokat. Ilyen például a Mocsárosdűlő esete is. A kérdés, ami a sajtóban napirendre került, hogy mi történik most az ingatlan körül. Karácsony válasza, hogy „Tarlós idején teljesen (!) be akarták építeni”, ő pedig „megmentette a terület 70%-át”. Karácsony valójában ezzel azt adta a közvélemény tudtára, hogy a Mocsárosdűlő 30%-át beépítésre alkalmasnak tartja.

7: És önök valóban be akarták építeni a területet?

T. I. A tény az, hogy az ingatlannak sem a beépítésére, sem az értékesítésére a mi időnkben közgyűlési határozat, de még előterjesztés sem született, sem a fővárosban, sem a III. kerületben, amit Karácsony is jól tud, hiszen tagja volt a testületnek. Az egy évtized alatt mi még egy csőszkunyhót sem építettünk rá. Vagyis Karácsony értelmezésében az, aki a beépítésben gondolkodik, megment egy területet attól, aki nem épített rá semmit, és már nem is állna módjában. Ez a faramuci gondolatmenet jellemző rá. Még ha akartunk volna is építkezni, amit egyébként nem akartunk, mi köze lehetne annak a jelen történéseket firtató kérdéshez?

7: Ezek után meglepte, hogy a Városháza eladása körüli botrányba önöket is belekavarta a jelenlegi városvezetés?

T. I.: Kilenc év alatt összesen nem mutogattunk annyit visszafelé, mint Karácsony Gergelyék az elmúlt két évben tették. Minket is színpadra szólítanának Bagdy Gábor helyettesemmel együtt. Mi közünk lehetne olyan ügyekhez, amik ciklusunk után hosszú hónapokkal, sőt évekkel később képződtek? Ezzel együtt nem lepett meg a megkeresés, hiszen ez hagyományos bolsevik típusú védekező ösztön. Arról szól, hogy a mi nevünket is leírhassák a baráti sajtójukban, hogy az ügy kommunikációs szinten jobban kenhető legyen. Meglátásom szerint ezt a botrányt csak hatósági nyomozás tudja kivizsgálni. Hiszen azok kerültek többségbe a fővárosi vizsgálóbizottságban, akik a vizsgálandók emberei. Nem beszélve arról, hogy megszabták, kiket és mit lehet vizsgálni. Volt már ilyenre példa az 50-es években. De ez se csoda: több olyan gesztusa és reflexe is van Karácsonyék működésének, ami a Rákosi-érát idézi. Nekem nincsenek explicit állításaim az ügyek kapcsán, de az ellentmondások kétségtelenek, és egyelőre a többi homályban van.

7: Mit gondol arról, hogy a főpolgármester az orosz titkosszolgálatra mutogat a Városháza-botrány kapcsán?

T. I.: Szenilis csapongásnak lehet nevezni Karácsony Gergely részéről azokat a népámító kijelentéseket, hogy a Városháza esetleges eladási szálai egyenesen Putyin orosz elnökig vezetnének, vagy hogy épp azok próbálnának most fővárosi telkeket értékesíteni, akik már évek óta nincsenek a Városházán. Nehezen tudnám elképzelni Putyin elnököt, amint Karácsonnyal rivalizál a budapesti városházáért. Legközelebb majd Karácsony biciklijére vet szemet, ha így megy tovább…

