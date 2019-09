Tarlós István: negatív kampányt folytat Karácsony Gergely

Ma reggel becsengetnek az iskolákban, és a köznevelésben mintegy 1,2 millió diáknak megkezdődik a 2019/20-as tanév. Nagy segítség az ingyenes tankönyv a családoknak, a most kezdődő tanévben az első kilenc évfolyamon kapják térítésmentesen a tankönyveket a diákok - mondta Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökhelyettese az M1-en. A magyar kormány feladata és célja, hogy mindenben támogassa a gyermekeket nevelő családokat, a szorgalmasan tanuló diákokat és a hivatásukat odaadóan végző pedagógusokat - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az országos tanévnyitón. Az idei tanévben már az Oktatási Hivatalnál kell kérvényezni a magántanulói jogviszonyt felváltó egyéni munkarendet - közölte a hivatal köznevelési elnökhelyettese, Brassói Sándor. Brassói Sándor elnökhelyettes felidézte, korábban az intézményvezetők döntöttek arról, hogy egy diák lehet-e magántanuló. A szabályozás változtatására azért volt szükség, mert az igazgatók egyes esetekben nem megfelelő logika alapján hoztak döntést. A köznevelési törvény módosításáért a Kossuth térre szervezett szombati tüntetésen a tüntetők bejelentették, hogy szeptember 13-ára országos diáksztrájkot tartanak, vagyis ezen a napon otthon maradnak a diákok. A baloldal szándéka a hatalomátvétel az őszi önkormányzati választáson - mondta a miniszterelnök kabinetfőnöke a Bayer show-ban. Rogán Antal szerint a kormánypártnak olyan kipróbált, tapasztalt településvezetői vannak, akik már bizonyítottak. Az alkalmas, már bizonyított polgármesterek és az alkalmatlan jelöltek között kell dönteni októberben - mondta Rogán Antal a Hír TV műsorában. Az LMP szerint a kormánynak lehetővé kellene tennie az otthonápolást végzők szabadságolását, illetve napi pár órás egyéb feladatvégzését - mondta Ungár Péter, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. A Párbeszéd azt kezdeményezi, hogy a kormány minél előbb tegyen hathatós lépéseket az euró bevezetésére - mondta Burány Sándor, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Ma kezdődik a Vidéki Színházak Fesztiválja Budapesten. Kilencedik alkalommal térképezi fel a magyar közszféra korrupciós kockázatait az Állami Számvevőszék, az idei integritásfelmérésre megújult a kérdőív, amelynek egyszerűbb lett a kitöltése. Kiemelkedően, a június végéig eltelt egy évben 16 százalékkal bővült a vállalati hitelállomány, a kkv-hitelállomány 13 százalékkal és a háztartási hitelek több mint 8 százalékkal nőttek - ismertette Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. A kormány feladata, és ha lehetősége van, kötelessége is támogatni a templomépítési törekvéseket, amit most 250 millió forinttal tett meg a Szent II. János Pál nevét felvevő missziós központ esetében - mondta Soltész Miklós államtitkár Egerben. Az európai emberek biztonsága a legfontosabb, ezért a migrációt Európa határain kívül kell tartani - hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyminiszter a franciaországi Lyonban történt késes támadás kapcsán. Az óvodafejlesztési programmal a magyar állam egy Kárpát-medencei közös gondolkodást és cselekvést teremt meg a magyar nemzet jövőjéről - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Nagyszelmencen. A Mission Lifeline német nem kormányzati szervezet Eleonore nevű hajója elindult a szicíliai Pozzallo kikötője felé annak ellenére, hogy az olasz hatóságok megtiltották a kikötését. Róma eddigi szigorú migrációs politikájának folytatását ígérte Giuseppe Conte olasz ügyvezető miniszterelnök, miközben az olasz vizeken várakozó két civilhajó továbbra sem kapott engedélyt a kikötésre. Benyújtotta lemondását Mamuka Bahtadze georgiai miniszterelnök. Kizárta egyelőre a terrortámadás lehetőségét az egy halottat és nyolc sebesültet követelő lyoni késelés kapcsán Nicolas Jacquet helyi főügyész. Az ENSZ menekültügyi vezetője felszólította Indiát: biztosítsa, hogy senki sem marad hontalan, miután csaknem kétmillió lakost kihagytak az Asszám indiai államban közzétett állampolgársági jegyzékből. Lengyelország rég nem hozta magát olyan ostoba helyzetbe magát, mint azzal, hogy nem hívta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt a második világháború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésre - mondta Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Izrael északi határán összecsapások robbantak ki a Hezbollah libanoni síita szervezet milíciája és az izraeli hadsereg között - jelentette a 13-as kereskedelmi televízió híradója. Négyen megsebesültek Tripoli Mitiga nevű repülőterének ágyúzásában - közölte a nemzetközileg elismert egységkormány. Azonosították a texasi lövöldözés elkövetőjét, aki hét embert megölt és huszonkettőt megsebesített a nyugat-texasi Midland és a szomszédos Odessa város közötti ámokfutása során. Az ENSZ főtitkára megígérte, hogy a világszervezet békefenntartói a jövőben is támogatják a Kongói Demokratikus Köztársaság hadseregét a fegyveres csoportok elleni harcában. A Dorian óránkénti 280 kilométeres széllökésekkel pusztító ötös erősségű hurrikán lett, amely vasárnap partot ért a Bahamákon. Az argentin kormány felhatalmazta a latin-amerikai állam központi bankját a devizavásárlás korlátozására a nemzeti fizetőeszköz árfolyamának védelmében Lezuhant egy helikopter Norvégia északi részén, a fedélzeten tartózkodó öt utas és egy pilóta életét vesztette - közölték helyi hatóságok. Megölte feleségét egy 51 éves tatai férfi, az elkövetőt a helyszínen elfogták, miután maga jelentette be a gyilkosságot. Az elmúlt napok nyárias időjárása miatt már csak kevés helyen - a Dráva mentén és néhány budapesti kerületben - van szükség részleges szúnyoggyérítésre - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A parlagfű pollenkoncentrációja az ország nagy részén eléri a nagyon magas szintet. Az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl keleti területein a pollenszennyezés elérheti az extrém magas szintet is - közölte a tisztifőorvos. Letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság azt a fiatal férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy júliusban több késszúrással megölte volt barátnőjét Kőbányán. Három holttestet találtak egy andornaktályai családi házban, a gyanú szerint az apa megölte gyermekét és annak édesanyját, majd öngyilkos lett. Korlátozza az erdőterületek látogatását a Mecsekben és a Zselicben a területeket kezelő Mecsekerdő Zrt. szeptember 1-től egy hónapon át, a szarvasbőgés időszakában - közölte a társaság. Labdarúgó NB I: Ferencváros - Diósgyőri VTK 1:0 Elindult a Nemzeti Sporthíradó, amely az M1-en minden nap háromszor jelentkezik a magyarországi és a határon túli magyar sporthírekkel. A magyar férfi válogatott 21:9-re Litvániától, a magyar női válogatott pedig hosszabbítás után 21:20-ra a spanyoloktól kapott ki a 3x3-as kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében.