Tarlós István: Karácsony nem korrupt, csak egy tapasztalatlan, közveszélyes munkakerülő

Elsőként a PestiSrácok.hu-n értékelte részletesen az ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás eredményét Tarlós István, aki szerint az egész egy közjogilag értelmezhetetlen, de kétségtelenül látványos akció volt. Azt viszont retardált felvetésnek tartja, hogy neki is el kellett volna indulnia az előválasztáson. A nyertesről, azaz a fővárosi választók bő két százaléka által megszavazott Karácsony Gergelyről elárulta: végig neki szurkolt, és annak örülne a legjobban, ha Puzsér Róbert is visszalépne, mert így lenne igazán szép megvédeni az eddigi eredményeit és a főpolgármesteri megbízatást. “Karácsony most nyilván térden állva győzködi Puzsért, hogy tegye is meg” – tette hozzá Budapest főpolgármestere a PestiSrácok.hu-nak adott nagyinterjúban. Jellemrajtot is adott kihívójáról. “Az a fő baj, hogy Gergely rendkívül rutintalan, nem is határozott egyéniség, hamar zavarba jön, olyankor kapkod, ezért könnyen ki is játsszák. Valósággal szlalomozik évek óta az ellenzéki széksorok között. Ha kell, vörös csillaggal is, ha kell, szivárványzászlóval is pózol”, a kijelentéseit tekintve pedig akár egy “sisakos kaméleon is lehetne” – színezte a képet Tarlós István.

Látott már olyan választást, amelyiken nem voltak érvénytelen szavazatok?

Nem tilos ilyet rendezni, de ez nem választás volt, hanem egy magánrendezvény, aminek semmiféle közjogi relevanciája nincs, mert a legkevésbé sem kontrollálható egy kívülálló számára. Nem akarom azt mondani, hogy bármi stikli történt, de itt megvolt a lehetősége. Ez az egész a szememben tehát egy sérülékeny, bár ránézésre látványos akció volt, ahol az esetleges nagyotmondásnak sem lenne semmi jogi következménye.

Megfogadja-e Magyar György és a 444.hu tanácsát, hogy aki nem indult el az előválasztáson, az ne is induljon el az őszi megméretésen? Többen ezt Önre is vonatkoztatták.

Többször találkoztam ezzel az érvvel és ha nem is a személyekre, de a felvetésre kénytelen vagyok azt mondani, hogy retardált. Hogy is van ez? Ők elindítottak egy folyamatot, hogy kiválasszák az én ellenfelemet. Ezek szerint nekem meg kellett volna küzdenem azért, hogy kiálljak saját magam ellen? Ha elindulok az ellenzék előválasztásán és nyerek, akkor volnának szívesek megmondani, hogy ki ellen küzdjek októberben? Esetleg én küzdjek meg majd magammal? Persze ez viszonylag egyszerű küzdelem volna, mert vagy én nyerek, vagy én nyerek. Ha pedig közülük nyer valaki, annak októberben ki lenne az ellenfele?

Megvannak ennek a hagyományai a magyar közéletben, hiszen amikor a Kádár-rezsim az országra szabadította a pluralizmust, választani lehetett az MSZMP és a Hazafias Népfront képviselőjelöltjei közül. De előtte is lehetett választani, az egy darab kommunista közül!

Értem a tréfát. Azt is értem, hogy az ellenzéknek 10 éve nagyon fáj Budapest elvesztése, így nem válogatnak a módszerekben. Azt is értem, hogy Magyar Györgynek is régi, titkolt seb, hogy amikor elindult a főpolgármester-választáson (mert nem mindig lépett ő vissza), akkor 1,2 százalékot ért el. De a tréfának is van határa! Amikor olyat olvasok egy lelkileg teljesen lepusztult kommentelőtől, hogy a Tarlós hogy képzeli a távolmaradását az előválasztástól, azon még túl tudok lépni. Ám ha egy állítólagos sztárügyvéd kérdez ilyesmit, akkor kénytelen vagyok feltenni a kezem és arra gondolni, hogy valakik elveszítették a mértéket. Egyébként fogalmam sincs, hogy közjogi érelemben Magyarnak milyen szerepe lehetett, lévén hogy jogi értelemben ez nem volt választás.

Korábban is elmondtam, hogy Karácsonynak szurkolok…

Mit szól ahhoz, hogy végül mégis Karácsony Gergely lett a befutó? Sokan már Kálmán Olgára tettek nagyobb tétet…

Szerencsére már korábban is elmondtam, hogy Karácsonynak szurkolok, amin ő ugyan nagyon megsértődött az indexes matrónájával együtt….

Kire gondol?

Van egy Bíró Marianna nevű hölgy, aki magából kikelve ír magából kifordult dolgokat. Persze én mindent megértek, mindenkinek lehetnek érzelmei. Csakhogy tényleg Karácsonynak drukkoltam, nem viccből mondom, mert közülük egyedül az ő eddigi önkormányzati teljesítménye értékelhető ki. Megjegyzem, harminc éven át rengeteget kampányoltam, és a tapasztalataim alapján rettenetesen utálom a kampányokat. Annyi disznóságot és ostobaságot, hazugságot és rosszindulatot, mint ami egy politikai választási kampányban elhangzik, sehol nem találni az életben! Szóval Karácsonynak szurkoltam. Gondolja el! Ha ő kikapott volna egy leszállópályán csúszkáló volt médiadívától vagy egy olyan embertől, akit a világon senki nem ismert, az tényleg a pályafutása azonnali végét jelentette volna. Így kivételesen egy-két hétre össze kellett szedje magát. Persze ezeket az embereket legyőzni azért nem volt olyan nagy teljesítmény, de nem tartom rossznak, hogy ő jön fel a ringbe! Karácsony Gergely zuglói hagyatéka ugyanis súlyos! Nem véletlenül panaszkodik előre, hogy őt mennyire fogják bántani és hogy ez karaktergyilkosság! Őt nagyon nyomasztják a polgármesteri ügyei. Arról nem is beszélve, hogy itt, a Fővárosi Önkormányzatnál öt éven át „közveszélyes munkakerülő” volt. A közgyűlések kétharmadán egyáltalán nem vett részt, abszolút nincs képben a főváros ügyeivel, jórészt jelen sem volt. 2018-ban a hozzászólásainak összidőtartama – nem tévedés, nézzék meg a jegyzőkönyvben! – 18 másodperc volt! Egy egész év alatt! Ráadásul Kálmán Olga egy erősebb személyiség és mégiscsak nő, még akkor is, ha műsorvezető korában sem lehetett tudni, hogy ezt mikor kéri ki magának és mikor bújik mégis amögé, hogy jaj istenem bántanak egy nőt.

Kálmán Olgával nehezebb lett volna

A virágnak nem örült annyira…

Ez sok mindent elárul! A kis kampányában megpróbálta kimetszeni abból 15 perces műsorból azt a rövid momentumot, ami neki volt kedvező, de én ilyeneken már nem is háborgok. Tehát Kálmán Olgával nehezebb lett volna….

Bizonyos megközelítés szerint Karácsony nem is nyerte meg az előválasztást, hiszen a voksok kevesebb mint felét szerezte meg. Tőlük tudjuk, hogy aki kevesebb mint ötven százalékkal első, az elbukott…

Ismerem ezt a logikát, ha az nekik kedvező, akkor az ellenzékhez sorolják azt is, aki nem ment el szavazni. Ám én nem az ő fejükkel gondolkodom, ezért nem kérdés számomra, hogy Karácsony ezt a házimérkőzést megnyerte, gratulálok is neki, minden további nélkül! Más kérdés, hogy ezen a választáson a budapesti szavazópolgárok 5,1 százaléka vett részt, ennek kapta meg ő soványan a felét, talán 33 ezer szavazatot. Előfordult, hogy ennél kerületi polgármesterként is több szavazatot kaptam. Magyarul ahol a választópolgárok 95 százalékát nem érdekli egy előválasztás, ott olyan nagy leváltó hangulatról nehéz beszélni. Nem tudni, milyen összefüggés alapján, de ők a résztvevők számát most automatikusan beszorozzák néggyel a jövőre nézve.

Meglepődne-e, ha Gyurcsány Ferenc mégis elindítaná Kálmán Olgát a választáson, hiszen már most csalásról beszélnek?

Ebbe én nem avatkozom bele. Gyurcsányról megvan a véleményem, ami nem tegnap alakult ki. Tőle bármi kitelik és annak az ellenkezője is. Azt sajnálom, hogy nem ő indul októberben.

Ön a Magyar Nemzetben közzétett nyílt levelében meglehetősen szórakoztató jellemrajzot adott az egyes jelöltekről….

Haragudnak is érte egyes ellenzéki újságírók és emberi mivoltukból kivetkőzött kommentelőik, nagyon rosszul esett nekik, pedig a levélben egy durva szó nincs.

Szélhámosok vagy mérhetetlenül buták?

A harmadik jelöltről, „Kerpel-Rekvirusz Gáborról” is megemlékezve, számított-e arra, hogy egy párás tekintetű egyetemista által vezetett, magát XXI. századinak valló politikai erő egy klasszikus bolsevik programmal, a másként gondolkodók lakásának elvételével kampányol majd?

A vajmi keveset elérő harmadik jelöltről, Kerpel-Froniuszról és az őt támogató közösségről egyáltalán nem szeretnék beszélni. Inkább foglalkoztat a másik két versenyző esetében, hogy a rendszerváltás után harminc évvel eljutottunk idáig, hogy a hatályos törvényeknek totálisan ellentmondó ígéretekkel is lehet kampányolni. Ilyen eddig nem volt. Szintet léptek a másik oldalon, ami engem is meglepett. A nyílt levelemben részletesen felsoroltam konkrétan, hogy mi mindent nem tesznek lehetővé a törvények, itt csak néhányat említenék: a kórházak és a mentőszolgálat átszervezése, gyógyszertárak mindenfélére kötelezése a főpolgármester által, üres lakások megadóztatása, fővárosi ingatlanadó kivetése, a kerületek kötelezése évi száz lakás megépítésére. Ez csupa olyan ígéret, amiről vagy tudják, hogy lehetetlen végrehajtani, tehát szándékosan félrevezették az embereket, vagy olyan olyan mértékben tudatlanok, hogy valóban az alkalmatlanság kategóriájába kell sorolni őket.

A meglévő lakó- és ipari övezetek helyén Csepelről kiindulva a városban örvényszerűen kígyózó óriáserdőkről nem is szólva! Nézzük meg ennek az ígéretnek a hátterét! Honnan venné a felhatalmazást Karácsony Gergely, hogy egy csomó ember és cég ingatlanát kisajátítsa?

Főleg Csepelről kiindulva! Ez már a szélhámosság határát súrolja, hiszen az emlegetett szigetcsúcs javát éppen a Karácsonyt jelölő MSZP-sek adták el külföldieknek – lakópark építésére. Hogy ott majd nemsokára brazíliai esőerdőt telepít? Hát, erre kíváncsi lennék. Én, szemben Karácsony Gergellyel, aki a miniszterelnök-jelöltségről is kimondta, hogy „mi a f….ért kellett ezt elvállalni”, sosem beszélek ordenáré módon, de van egy szint, amit átlépve muszáj markáns kifejezést használnom. Ők az iróniától őrjöngenek, miközben maguk ordenáré módon például azzal szórakoznak, hogy hetvenéves vagyok. Miért is baj ez? Madrid, Krakkó, vagy Marseilles polgármesteri posztját nálam idősebb emberek tölthették, tölthetik be, ahogyan a világ számos államférfiúja idősebben ért – és hosszú időre – a csúcsra (Adenauer, de Gaulle, Reagan stb.). Ez tényleg a bunkóság! A másik személyeskedő vádjuk, hogy nem vagyok önálló. Na, ezen azért meghökkenek, hiszen a sajtóban is huszonöt éven keresztül, örökösen viseltem azt a bélyeget, hogy önjáró és erőszakos vagyok és emiatt a Fideszben is mennyi bajom lesz! Erre körülbelül négy-öt éve valaki kitalálta ezt az „Orbán helytartója” bélyeget, és varázsszóra váltottak. Persze értem a motivációt, hiszen Budapesten a Fidesz kevésbé népszerű, mint vidéken, így ha sikerül közelebb tolni engem hozzájuk, az majd – szerintük – biztos ront az eredményemen, de ezzel megint csak a választókat nézik le, mert ez a vád komplett hülyeség. Sorolhatnám megint a példákat: nem kis közöm van ahhoz, hogy idén is marad a közvetlen főpolgármester-választás, mert ez volt az volt az elindulásom fő feltétele! Aztán tavaly ősszel másodpercek alatt szereztem a kormánytól plusz 107 milliárdot a városnak. És nem rabszolgaként, lehajtott fejjel írom alá a szerződéseket, mint Karácsony Gergely! Ő ugye a zuglói parkolási szerződést nagy nyilvánosság előtt piszkos alkuk eredményének titulálta, miközben simán aláírta azt jó rabszolgaként, ahelyett, hogy élt volna a jogi és médialehetőségeivel. Ha visszaemlékeznek rá, én tavaly sorban dobtam vissza a metrótendereket. Sosem tiltották le a nyilatkozataimat, sosem kellett azt mondanom, hogy száz százalékig bízom olyan emberben, aki öt perccel korábban felmosta velem a padlót! Ez velük szokott előfordulni, tehát miért is én volnék az önállótlan? Hogy ez mennyire nem igaz, azt a Fideszben tudják a legjobban. Régi római közmondás: „rágalmazz merészen, valami mindig ott marad”.

Innen is gratulálok a “budapesti vizitdíj” ötletgazdájának!

Amikor a már említett nyílt levélben ízekre szedte az ellenzéki programokat, még Ön sem gondolhatott arra, hogy nem várt helyről kapunk majd magyarázatot az egyik legszürreálisabb ígéretre. Mihályi Péter CEU-s közgazdász és SZDSZ-es privatizátor, egyben a gyurcsányi vizitdíj atyja sietett elmagyarázni, hogy bár az egészségügy fejlesztése kormányzati hatáskör, de a külön fővárosiakra kirótt vizitdíjból meg lehetne csinálni az új betegirányítási rendszert. Vajon hogy fogadnák a budapestiek, ha újra bevezetnék a vizitdíjat?

Biztosan emlékeznek rá, hogy én vezettem a 2008-as népszavazás kampányát, aminek eredményeképp megroppant az MSZP-SZDSZ-koalíció. Nem tudom, hogy ki volt az, aki azt javasolta, hogy a vizitdíjjal kampányoljanak, innen is „gratulálok” neki. Köszönöm a váratlan támogatást. Másfelől itt is az a játék folyik, hogy vádaskodnak: „odaadtam” a kórházakat a kormánynak. Ehhez képest törvénnyel vonták állami felügyeletbe a kórházakat, az egész országban és én vagyok az egyetlen, aki a technikai megállapodások egy részét még mindig nem írta alá, mert a mai napig vannak teljesületlen feltételeim. Megint csak ennyit az önállótlanságról. Szóval a kórházak állami kompetenciába tartoznak, a betegirányításba sem Kálmán Olgának, sem Karácsony Gergelynek sincs, illetve nem lenne jogi alapja, hogy beavatkozzon. Az épp olyan, mintha kijelenteném, hogy átszervezem a PestiSrácok szerkesztőségét. Lehet ilyen szándékom, de ha ön ezt csak üveges szemekkel hallgatja, legfeljebb a fal felé fordulhatok mérgemben. Ez éppolyan népámítás, minthogy Karácsony Gergely majd bemászik a Karmelita ablakán és ott megfenyíti Orbán Viktort. A főpolgármesternek az illetékes miniszter a partnere, a miniszterelnököt a vele való közvetlen konzultációra sem írott, sem íratlan szabály nem kötelezi. Hogy ő tárgyal-e a főpolgármesterrel, az kizárólag a saját megítélésén múlik. Demszky sem jutott oda soha. Persze más tészta, hogy Orbán Viktorral mi kölcsönösen tiszteljük egymást, így engem meghallgat, ha bejelentkezem az irodájába, ami nem éppen káros a város számára, nem egy városi érdeknek sikerült már érvényt szerezni.

Karácsony becsapta a zuglói embereket

Előfordult-e már Önnel polgármesteri és főpolgármesteri pályafutása során, hogy egy bejelentett intézkedést elfelejtett végrehajtani?

Vannak vis maior helyzetek, van olyan, hogy lejárt határidejű határozatok, de ön nyilván nem erre gondolt, hanem arra, hogy Karácsony Gergely tulajdonképp becsapta a zuglói polgárokat. Közismert, hogy akkora probléma nincs sehol a parkolással, mint Zuglóban. Ezért kínjukban hoztak egy határozatot, hogy június 13-tól ingyenes a parkolás a helyieknek, amíg a helyzet nem rendeződik, ami nem mostanában lesz. Ezt a határozatot a polgármester bejelentette, az emberek pedig azóta nem fizetnek és meglepődve veszik észre, hogy csúfosan megbüntetik őket, annak ellenére, hogy a határozat érvényben van.

Mi történhetett?

Ne tőlem kérdezze, ez Karácsony Gergely zuglói modellje! Ő mondja mindig azt, hogy zuglói modellt kell az egész fővárosban megvalósítani. Hát, ahogyan az ottani gazdálkodási és jogi ügyek állnak, s már fizetésképtelenségi eljárást is kezdeményeztek az önkormányzat ellen a bíróságon, nem tudom, hogy fővárosi kér-e ebből a modellből. Nem véletlen, hogy Karácsony Zuglóban lassan két hónapja nem ad ki közérdekű gazdálkodási adatokat zuglói képviselőknek.

Mennyire számít rendkívülinek az olyan eset, mint amikor Karácsony Gergely tavaly ősszel saját hatáskörében megvágta a helyi szakorvosi rendelőintézet költségvetését, amit ezért be kellett volna zárni, majd végül kitáncolt az egészből és inkább az adósságot dagasztották tovább? Van ott valakinek zsebszámológépe?

Egy dologban meg kell védenem Karácsonyt: abban biztos vagyok, hogy ő személy szerint nem korrupt ember. De kevés a tapasztalata, össze-vissza beszél, nem tudja mit ígér, a kerületét sem képes vezetni. Közben olyanokat állítanak, hogy a fideszes többség miatt van káosz. Ezt miből számolták ki, hiszen 22 képviselőből 9 fideszes. Karácsony valójában nem bír a saját testületével sem, ő maga panaszolja, hogy a testület kilencven százaléka szembe megy vele. Azaz a szocialistákkal sem bír, akik egymással sem bírnak. Milyen ellenzéki összefogás ez? Az a fő baj, hogy Gergely rendkívül rutintalan, nem is határozott egyéniség, hamar zavarba jön, olyankor kapkod, ezért könnyen ki is játsszák. Mindezek ellensúlyozására viszont megszakítás nélkül gyengéden mosolyog. A parkolási ügyben aláírt szerződését nem tudom, hogy fogja tudni megvédeni. Ráadásul ő követelte írásban, hogy fizetőparkolást akar Zuglóban, ő akarta üzemeltetni, ő javasolta az övezeteket is, a díjakat is, ő kötötte a szerződést, majd mikor Zuglóban számon kérték rajta, bátor fővezér módjára a fővárosra mutogatott. Miközben a főváros egyetlen üzemeltetési szerződést sem kötött.

“Sisakos kaméleon”

Nem gondolja, hogy fel lehet fogni ezt az egész előválasztási ügyet egy ellenzéki kampányfogásnak is? Legalább mindenki az ő narratívájukról beszélt hetekig…

Nézze, ez az előválasztás bizonyos értelemben hamiskás. (Mai hír, hogy Karácsonynak van 70 ezer aktivistája, ezek szerint van egy ekkora címlistája is.) Van, amivel az előválasztás foglalkozott, pedig nem odavaló, és van, amiről mélyen hallgat azóta is, holott a választás lényeges része lenne. Hallgatok embereket, és elámulok. Vegyük Kéri Lászlót! Azt mondja, mekkora nagy eredmény, hogy az ellenzéki vitatkozók önkormányzati kérdésekkel foglalkoztak. Hát, ez tényleg „nagy eredmény”, egy főpolgármester-jelölti vitában mi mással kellene? Nem említve, hogy az érintett témák jelentős része nem volt önkormányzati kompetencia. Aztán hol volt itt vita? Ez karének volt, simogatták egymást, Karácsony konkrét polgármesteri tevékenysége még csak szóba sem került. Mit mondott a Momentum jelöltje? Annak örült, hogy „nem ígérgetésekről szólt a vita” – miközben egyebet sem hallottunk, mint megvalósíthatatlan ígéreteket. Arról is hallunk – joggal –, hogy a polgármester-választáson jelentősége van a jelölt személyének. Hát igen. Van, akinek a pályán maradás a lényeg. Mindegy, hogyan. Három év kerületi önkormányzás után akár a miniszterelnökség is jöhet. Karácsony valósággal szlalomozik évek óta az ellenzéki széksorok között. Ha kell, vörös csillaggal is, ha kell, szivárványzászlóval is pózol. „Nem szeretném, ha Bajnai lenne a miniszterelnök.” „Jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt.” „Azért támogattam az együttműködést az Együtt-tel, hogy ne Bajnai legyen a miniszterelnök és kihúzzam a szocik s….éből az összefogást.” Ugye tudja, ki mondta ezeket? De mondhatta volna egy sisakos kaméleon is.

Ön mikor áll elő a következő öt évre szóló programjával?

Ami a programokat illeti, nekem van egy kiérlelt programom, ami elég régen készült, évek óta az interneten is elérhető. Jelentős része már megvalósult, persze időről időre aktualizáljuk. A többit pedig lépésről-lépésre végrehajtjuk. Ez az én programom a következő öt évre is, továbbá az eddigi teljesítmény és szavahihetőség és a folyamatos, következetes munka. A már említett nyílt levélben emlékeztetőül konkrétan is felsoroltam a nagyobb fejlesztéseket, sőt ezek folyamatosan kiegészülnek a Fővárosi Közfejlesztési Tanács által jóváhagyott projektekkel.

Ráadásul a PestiSrácok olvasói az előző interjúnkból megismerhették ezeket.

Akkor csak néhány új projektet említek meg. A tavaly ősszel létrejött Közfejlesztések Tanácsa már önmagában komoly vívmány, amiben nekem vétójogom van és az előterjesztéseimet a kormány eddig szinte kivétel nélkül jóváhagyta benne. Idegesíti is az ellenzéket. A Lánchíd és környezetének teljes felújítása, a BKV járműcseréi, a Béke téri nagy szennyvízkezelő komplexum, az aquincumi híd és a ferihegyi gyorsforgalmi út komplex tervezése, majd megépítése, a folyamatban lévő, száz éve nem látott árvízvédelmi fejlesztések, nagyszabású útfelújítási program, a földutak felszámolása, a P+R parkolók megtöbbszörözése, a Széna tér és a Blaha Lujza tér teljes átépítése, felújítása és így tovább.

“Nem gondolom, hogy a főpolgármester programját a választóknak kellene megírniuk”

Egyeztetik ezeket a terveket a választókkal, kutatják, hogy mit szeretne a többség?

A kormánnyal eddig kerekítve összességében körülbelül ezermilliárd forintnyi fejlesztésben egyeztünk meg, a listát bárki megnézheti és hozzászólhat, elküldheti a véleményét nekünk vagy részt vehet a helyi, folyamatos konzultációkon. Meghallgatjuk tehát a véleményeket, megvitatjuk a helyi javaslatokat, most Budafokon, Óbudán és Lőrincen is úgy adtunk át parkokat, hogy a megépítésüket kifejezetten a lakosság kérte. Mégsem gondolom, hogy a főpolgármester programját a választóknak kellene összeállítania, hogy azt kéne kérnem: nép, légyszíves írd meg a programomat! Aki ilyet tesz, az nem vezető, hanem egy báb. Nekünk kell kínálatot adni, a választóknak pedig minőségellenőrizni, finomítani kell. Vezetőket és köztestületeket nem azért választanak, hogy azután majd helyettük másnak kelljen elvégezni a munkájukat.

“Nem bánnám, ha Puzsérék visszalépnének”

Lesz ideje nyaralni, vagy felveszi a kesztyűt és végigkampányolja a kánikulát?

Az ellenzék soraiban most még tart a lelkendezés, hogy öt százaléknyi választópolgár kíváncsi volt az előadásukra, Karácsony meg a színfalak mögött közben valószínűleg térden állva győzködi Puzsér Róbertet, hogy lépjen vissza. Meg kell mondjam, nem nagyon bánnám, ha ő is, és a liberális jelölt is visszalépne. Meglenne róluk a véleményem (pl. liberális vs. Jobbik), de mégiscsak az volna az igazi győzelem, ha így sikerülne megvédenem a főpolgármesteri címet és mindazt, amit eddig elértem! Magam részéről nem szeretném hónapokig kampányolással nyomasztani a nyaralni vágyókat, az ősz elejére tervezek egy rövid, de hatékony kampányt, addig csak akkor szólalok meg, ha szükséges. Persze biztosan kell majd, mert itt rettenetes helytartózás és orbánviktorozás lesz, és megpróbálják elfelejteni, hogy rólam fognak szavazni. Miközben felszabadítást ígérgetnek, mint a szovjetek, mert persze a budapestiek ma rabigában járnak. Nézem közben a komódon a magyarokkal szemben igazán nem elfogult Brüsszel elismerését, miszerint 2019-ben Budapest Európa legjobb úticélja, azzal a laudációval, hogy ez főként az elmúlt tíz év munkájának köszönhető!

