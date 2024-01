Tarlós István: gyakorlatilag az történt, amit Lázár János javasolt + videó

Megosztás itt:

A főpolgármester, illetve az építési és közlekedési miniszter tegnap állapodott meg a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés rendezéséről. Tarlós István, volt főpolgármester szerint gyakorlatilag az történt, amit Lázár János javasolt.

Lázár János építési és közlekedési miniszter még január elején jelentette be: újabb ajánlatot tesz a főpolgármesternek, hogy rendeződjön a Budapest-bérlet káosz.

Én azt mondom, hogy mi elfogadjuk a VOLÁN a HÉV és a MÁV járatokon a Budapest-bérletet. A budapestiek pedig, a fővárosi önkormányzat fogadja el az országbérletet, a vármegyebérletet a főváros által működtetett összes tömegközlekedési eszközön – mondta Lázár János.

Most megszületett a megállapodás, marad a Budapest-bérlet, amely változatlanul érvényes lesz a főváros egész területén, a BKK mellett a MÁV, a Volán és a HÉV járatain is. A Pest vármegyére váltott havi bérletet és a havi országbérletet pedig elfogadják a BKK járatain is. A felek megállapodtak abban, hogy a befolyt bevételeket teljesítményarányosan osztják meg. Mindezt már március elsejétől.

A közös megállapodás után Karácsony Gergely rögtön a saját érdemeként próbálta beállítani a Budapest-bérlet körüli változásokat, amit Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője sem hagyott szó nélkül.

Köszönjük, hogy ezt legalább nem szúrta el és elfogadta a kormány ajánlatát!

Tarlós István, volt fideszes főpolgármester szerint az utasok jól járnak, bár a megállapodás egyes részletei további egyeztetéseket igényelnek.

Az az új elem, hogy az érvényességi terület sajátosságainak figyelembevételével teljesítményarányosan fogják a bevételt elosztani, hát, itt azt tudni kell, hogy ki mit ért azon, hogy érvényességi terület sajátosságai, mert ahhoz, hogy ez valóban egy új elem legyen, meg működjön is, ehhez az kell, hogy Lázár miniszter úr és a városvezetés ezt a fogalmat, ezt az összetett fogalmat, ezt azonosan értelmezi – hangsúlyozta Tarlós István.