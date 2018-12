Tarlós István: Az ellenzék legrosszabb félelmei igazolódtak be

Miután az ellenzéki sajtó által csak „Orbán–Tarlós-paktum”-ként emlegetett megállapodás 15 pontja nyilvánosságra került, és a főváros honlapján is elolvasható részletesen, azóta az ellenzék legrosszabb félelmei igazolódtak be, fogalmazott a főpolgármester Péntek 9 című műsorunkban. „Nem is tudnak mit kezdeni a helyzettel, legfeljebb igyekeznek kisebbíteni az értékét, de ezt nagyon nehéz” – fogalmazott.

Tarlós István a műsorban kifejtette, ő júliusban jelezte, hogy nem akarja a főpolgármesteri tisztséget elvállalni. Orbán Viktor akkor azt javasolta, legyen még egy beszélgetés: „természetesen a miniszterelnök kérését nem illik visszautasítani”, tette hozzá a főpolgármester, így megfogalmazott egy csomagot, vagyis, hogy mik azok a feltételek, amelyek hiányában nem képes újból vállalni a megbízatást. Tarlós István a stúdióban is kihangsúlyozta, ezek nem követelések voltak. Bevallása szerint ő lepődött meg a legjobban, amikor azok zöme teljesült. „Így a miniszterelnök úrnak azt mondtam, elvállalom.”

A megállapodás értelmében a főváros önállósága növekszik, a főpolgármester mozgástere bővül, a legfajsúlyosabb pontja pedig a közfejlesztési tanács létrehozása, húzta alá. Nem politikai munkának szánják a fejlesztési tanács munkáját, hanem városépítési, városfejlesztési munkának, tehát a Budapestnek fontos projektek előtérbe kerülnek, fogalmazott.

Az ellenzékkel kapcsolatban azt látja, hogy a politikusoknak nincs pozitív mondanivalójuk. Egyetlen programpontjuk van, hogy Orbán Viktor le kell váltani. „Úgy látom, hogy a náluk magasabb IQ-jú baloldali újságírók melóznak helyettük. […] A megmaradt kádereiknek valamilyen egzisztenciát, valamilyen pozíciót igyekeznek kiharcolni” – tette hozzá. Ő maga úgy látja, Budapestnek egy arányosan fejlődő, élhető közép-európai, vagy akár európai nagyvárosnak kell lennie. „Jobban meg kell mutatnunk magunkat a világnak” – tette hozzá.

