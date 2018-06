Tarlós is elővenné a hajléktalanrendeletet

Meglepte a szociális és civil szervezeteket a Fidesz kezdeményezése, mely szerint az alaptörvényben rögzítenék az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmát. Korábban többször is próbálkoztak a hajléktalanok kitiltásával, de nem sikerült megteremteni a megfelelő jogi környezetet. A főpolgármester most a Hír TV-nek azt mondta: támogatja, hogy újra foglalkozzanak a kérdéssel.

Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője arra kérte a kormányt, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett alkotmányozási folyamatban teremtsék meg ennek jogi feltételeit.

„Az is egy tény, hogy a közmunkaprogram, ami rendkívül sikeres Magyarországon, mindenki számára megnyitotta azt a lehetőséget, hogy megfelelő munkát vállaljanak, és a munkavállalásukból tudják a saját életüket rendezni, illetve a szállásukról adott esetben gondoskodni is tudjanak” - mondta Bajkai, aki szerint, akinek szüksége van rá, annak van hely akár éjszakai, akár nappali szálláson is.

Budapesten korábban többször próbálkoztak azzal, hogy kitiltsák a hajléktalanokat a közterületekről, de az erről szóló rendeleteket hol az Alkotmánybíróság, hol a Kúria semmisítette meg.

Számomra is elsősorban szociális és humanitárius kérdés a hajléktalankérdés. A másik oldala az éremnek az, hogy a jogi környezete az nem adott jelenleg, hogy a város frekventált pontjai vagy bármilyen közterületei, azok rendeltetésszerűen használhatók legyenek. Ezzel foglalkozni kell, ezért alapjában támogatom, hogy foglalkozzanak - reagált az ügyre Tarlós István főpolgármester.

A hajléktalanok ellátásával foglalkozó szociális és civil szervezeteket meglepte a Fidesz kezdeményezése.

A legveszélyesebb a rejtőzködő hajléktalanság, tehát amikor a hajléktalan emberek arra kényszerülnek, hogy eltűnjenek, vagy elbújjanak nyilván akkor nagyon nehéz nekünk is megtalálnunk őket, és nagyon nehéz bevonni azokba a folyamatokba, amikbe be lehetne vonni. Ezzel természetesen nem szeretném azt mondani, hogy az jó, hogy ott vannak az aluljáróban, de valami okos középutat kell ebben megtalálni - mondta a Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője.

Morva Emília azt megerősítette, hogy a szállókon még a leghidegebb időkben is van szabad hely, de ahhoz továbbra sem adottak a feltételek, hogy minden rászoruló állandó jelleggel bent élhessen.

„Nagyon egyszerű mondás az, hogy miért nem mennek be szállóra, és ezt nyugodtan mondhatja minden állampolgár: tényleg, miért nem mennek be szállóra? Azért azon nekünk is el kell gondolkodnunk, hogy szívesen bemennénk-e egy olyan helyre, ahol egyébként még 35 másik férfiember alszik, és, hogy semmi intim szférám nincsen” - tette hozzá a régióvezető.

A családdal vagy éppen kutyával megszállni kívánó hajléktalanokra pedig szinte egyáltalán nincsenek felkészülve a szállók. Az ügyben konkrét javaslatot még nem nyújtottak be az Országgyűlésnek.