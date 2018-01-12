2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Tarlós: Egy népszavazás sem kötelezheti a fővárost a teljes akadálymentesítésre

Hír TV

2018. január 12., péntek 15:14, frissítve: péntek 16:15

A Kálvin téri metróállomáson lehet újabb lift a mozgássérültek számára – jelentette be a főpolgármester idei első sajtótájékoztatóján.

Tarlós István szerint a teljes akadálymentesítés, amit a civilek követelnek, 20 milliárdos terhet jelent, amit forrás hiányában felelőtlenség lenne vállalni. Szerinte egy esetleges népszavazás sem kötelezheti erre a fővárost, mert a vonatkozó jogszabály nem írja elő a legmagasabb szintű akadálymentesítést.

„A jelen formában népszavazásra javasolt kérdésre esetleg eredményesen adott válaszok semmi esetre sem jelentenek liftépítési kötelezettséget. A kérdésre olyan válasz nem adható, ami ebből következne” – fogalmazott Tarlós István.

Tekintse meg a sajtótájékoztatót!

 

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akadálymentesítésTarlós István

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