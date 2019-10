Tarlós célja hogy Budapest élhető, fejlődő, nyugodt város legyen

Reggel hat órakor megkezdődött Magyarország 1990 utáni történetének nyolcadik önkormányzati választása. A voksoláson több mint nyolcmillió választópolgár járulhat az urnákhoz, a több mint 10 ezer szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 13 óráig a szavazásra jogosultak 26,6 százaléka járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. Orbán Viktor már leadta szavazatát. A kormányfő szerint a kampány élesen elvált az országos politikától, az elmúlt 30 évben nem összpontosult ekkora figyelem a helyi jelöltekre. Orbán Viktor hozzátette: a döntés, amit meg kell hozni arról szól, hogy lesznek-e alkalmas vezetők a városok és falvak élén. Alkalmas és alkalmatlan jelöltek között lehet ma választani - hívta fel a figyelmet a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin családjával együtt adta le szavazatát, majd kiemelte: minden választás lehetőség arra, hogy alakítsuk gyermekeink és családunk jövőjét. A választás tétje, hogy határozott kezekben marad-e a főváros, vagy átvegye a helyét „egy határozatlan, tétova káosz” – mondta Tarlós István. A főpolgármester hozzátette: össze kell hasonlítani, hogy mi volt a fővárosban 2010-ben és mi van ma. Tarlós István az eddigi munkájával világossá tette mindenki számára, hogy alkalmas vezetője a fővárosnak, aki biztos kezekben tartja a város ügyeit - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette, ezzel szemben Karácsony Gergely, az ellenzék főpolgármester-jelöltje saját kerületét sem tudta rendben tartani, hiszen Zugló visszaélésektől hangos, költségvetése romokban, fejlesztések nem történtek az elmúlt öt évben. Ez a nap a budapestieké lesz, akik a szavazatukkal visszaszerezhetik városukat - jelentette ki Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt. Vissza fogják venni a Fidesztől az ország városait és a falvait - erre számít Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője. A korábbi évek tapasztalatai alapján nem érdemes jósolni a mostani önkormányzati választás részvételi adataiból - mondta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. Az önkormányzati választásokon valódi esély kínálkozik a változásra, arra, hogy az ellenzék leváltsa a Fideszt - közölte Tóth Bertalan, MSZP elnöke. A Mi Hazánk saját erőből kampányolt, de tisztességesen, a haza szolgálatával igyekszik bizonyítani - jelentette ki Toroczkai László, a párt elnöke. Történelmi jelentőségűnek nevezte a vasárnapi önkormányzati választást Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, igénybe veheti más választópolgár vagy a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét. Ma rendkívüli nyitvatartás van a kormányablakokban, okmányirodákban, hogy a lejárt személyi okmányok helyett újakat igényelhessenek a választópolgárok. A mai egyfordulós önkormányzati választáson nincs érvényességi küszöb, ez azt jelenti, hogy a részvételi aránytól függetlenül a szavazás várhatóan a legtöbb esetben érvényes lesz. A magyar gazdaság uniós átlag fölötti teljesítménye vonzó befektetési célponttá teszi Magyarországot és azon belül kiemelten Budapestet - közölte Banai Péter Benő államtitkár. Megkezdődtek a lengyelországi parlamenti választások, melyekben a parlament alsóházának, a szejmnek 460 képviselőjét, valamint a felsőház, a szenátus 100 tagját választják meg. Egy nap alatt több mint 240 migráns kelt át Törökországból Görögországba. A szigeteken található regisztrációs központokba szállították őket, ahol összesen több mint 32 ezren várnak menedékkérelmük elbírálására. A skót miniszterelnök szerint az Európai Unióban „tárt karokkal várnák” a független Skóciát. Legkevesebb kilenc kurd civillel, köztük a szíriai kurd közösség egyik politikai vezetőjével végzett a Törökország által támogatott arab milícia Szíria északi részén - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Az Ankarával szövetséges szíriai erők „megtisztították a terroristáktól” Szuluk települést a szerdán indított, északkelet-szíriai török hadművelet keretében - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. Százharmincezernél is többen kényszerültek otthonuk elhagyására Szíria északkeleti részén a török hadsereg és a velük szövetséges milíciák által a héten indított offenzíva miatt - jelentette be az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala. Franciaország bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti azoknak a hadieszközöknek a törökországi exportját, amelyeket a török hadsereg bevethet szíriai offenzívája során. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ismét erőre fog kapni, ha az Egyesült Államok nem folytatja ellene a harcot - jelentette ki James Mattis korábbi amerikai védelmi miniszter az NBC amerikai hírcsatornának. Oroszországnak kulcsszerepe lehet a Közel-Keleten, mert jó kapcsolatai vannak mind Iránnal, mind az arab országokkal - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Legkevesebb tizenöt ember életét vesztette Burkina Faso északi részén, egy mecset elleni támadásban. Út menti pokolgép robbant Kenyában, az ország déli részén, a szomáliai határ közelében, és megölt 11 rendőrt. Gázrobbanás volt egy étkezdében a kelet-kínai Csiangszu tartományban - hatan meghaltak, kilencen megsérültek. Tizenkilencre emelkedett Japánban a Hagibis tájfun halálos áldozatainak száma, több mint 140-en sérültek meg, és tizenkettő fölött van az eltűntek száma. Illegális éjszakai gyorsulási versenyen ellenőriztek a rendőrök Budapest XIII. kerületében, az akció során több mint 300 autót vizsgáltak át. Nemzetközi gyakorlat miatt október 13-án és 18-án katonai konvojok közlekedésére kell számítani az ország több régiójában. Hosszú Katinka és Milák Kristóf egy-egy aranyérmet nyert az úszók világkupa-sorozatának berlini állomásán. Női röplabda Extraliga: 1. MCM-Diamant Kaposvár - UTE 3:1; Békéscsabai RSE - MTK Budapest 3:0; Hungast Haladás - Fatum Nyíregyháza 1:3 Jégkorong Erste Liga: Hokiklub Budapest - Corona Brasov (román) 5.3; Gyergyói HK (román) - FTC-Telekom 2:4; Sport Club Csíkszereda (román) - Schiller-Vasas HC 8:3 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - TFSE-MTK 75:89; ZTE Női Kosárlabda Klub - NKE-FCSM Csata 73:89; Sopron Basket - ELTE BEAC Újbuda 82:46; Uni Győr MÉLY-ÚT - PEAC-Pécs 82:68 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - KTE-Duna Aszfalt 77:86; Atomerőmű SE - Jászberényi KSE 77:62; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Kaposvári KK 81:74; PVSK-VEOLIA - Alba Fehérvár 91:86 Női kézilabda EHF Kupa: Váci NKSE - Hypo Niederösterreich (osztrák) 26:22; Dunaújvárosi Kohász KA - Motherson-Mosonmagyaróvár 27:20; DVSC Schaeffler - TSV Bayer 04-Werkselfen (német) 35:27 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B. Braun Gyöngyös - SBS-Eger 32:24; Mezőkövesdi KC - Sport36-Komló 31:27 Hadik András Deák Attila navigátorral megnyerte a befejeződött Mecsek-ralit.