Tarlós: Az ellenzéki újságírók dolgoznak az ellenzéki politikusok helyett

Karácsony Gergely olyan tervekkel kampányol Óbudán, amelyekről a Fővárosi Önkormányzat már döntött és megvalósítási szakaszban van - jelentette ki Bús Balázs polgármester Magyarország élőben című műsorunkban. Nyúljelmezbe öltözött ellenzékiek próbálták megzavarni Tarlós István beszédét. A főpolgármester a Századvég konferenciáján szólalt fel, amikor Karácsony Gergely aktivistái arról kérdezték, miért nem vitázik. Az önkormányzati választáson 28 olyan jelölt indul, akinek sem állandó lakcíme, sem tartózkodási helye nincs, mindössze települési szintű lakcíme, azaz lakcímkártyáján csak a település van feltüntetve. Háromszor marasztalta el az ellenzéki összefogást a nyíregyházi választási bizottság - írja a Magyar Nemzet. A legfontosabb kormányzati döntéseket a magyar választók több mint nyolcvan százaléka támogatta az elmúlt években, így például a migráció megállítását, a gyermeket nevelő magyar családok támogatását - mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. A kormány 43,4 milliárd forintos keretösszegű pályázatot írt ki a megváltozott munkaképességű, köztük a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának elősegítésére a következő évre - jelentette be Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Közösen dolgozott ki javaslatcsomagot a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Munkástanácsok Országos Szövetségével a munkaerőhiány kezelésére, amely elsősorban a fekete foglalkoztatás visszaszorítására helyezi a hangsúlyt. Folytatódik az építőipar technológiai korszerűsítését és hatékonyságának növelését segítő támogatási program, a 3 milliárd forintos keretösszegre mától pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások - mondta György László államtitkár. A digitális közösségi alkotóműhelyek segítik a hazai szakképzés megújítását - fogalmazott Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár. Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztésekre hazai és uniós forrásokból - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Megnyílt az egészségügyi szakdolgozók ösztöndíjpályázata. Október 31-ig nyújthatják be pályázatukat azok, akik nappali vagy esti munkarendben egészségügyi OKJ-s szakképzésben tanulnak - közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet az uniós mezőgazdasági miniszterek találkozóján, hogy a gazdákat védeni és támogatni kell ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelő válaszokat tudjanak adni. Jövőre is kitarthat a gazdaság lendülete, de a növekedési ütem csökkenni fog: az idei 4,7 százalékról 3,8 százalékra - mondta Várhegyi Éva, a Pénzügykutató Zrt. kutatásvezetője. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az amerikai beruházókkal folytatott tárgyalásai alapján egyértelműen beigazolódott, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása megtörtént. Az Iszlám állam a bevándorlást kihasználva juttatja el terroristáit Európába - hívta fel a figyelmet a Frontex, az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Thomas Cook lengyelországi leányvállalata, a Neckermann Lengyelország csődje miatt több mint 3 ezer utasa rekedt külföldön, hazautaztatásukról az illetékes szervek gondoskodnak. Ismét összeült a brit parlament, miután a legfelsőbb bíróság előző nap ismertetett végzésében törvénysértőnek és semmisnek mondta ki a parlamenti ülésszak lezárásáról hozott kormányzati döntést. Greta Thunberg svéd klímaaktivista lett idén az alternatív Nobel-díjként is emlegetett kitüntetés egyik díjazottja - közölte Stockholmban a díjat adományozó Right Livelihood Award Alapítvány. Soha nem volt még ennyire pusztító hatású a klímaváltozás a tengereken és a jéggel borított vidékeken - olvasható az ENSZ tudományos testületének jelentésében. Bármiféle találkozónak Donald Trumppal az lenne az előfeltétele, hogy az amerikai elnök „visszaállítsa a bizalmat” Washington és Teherán között - szögezte le Haszan Róháni iráni elnök. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter felelőtlennek nevezte az Iránt vádoló francia-német-brit közleményt. Amerikai légi csapás végzett az Iszlám Állam nevű terroristaszervezet tizenegy feltételezett tagjával - tudatta az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága. A hadsereg elleni összeesküvés vádjával tizenöt év börtönbüntetésre ítélte egy algériai katonai bíróság Szaíd Buteflikát, a korábbi elnök testvérét, valamint további három magas rangú politikust. Még idén bíróság elé áll a terrorista ISIS-vezér - tudta meg a Magyar Nemzet. A terrorcselekménnyel elkövetett emberölés és emberiesség elleni bűntettel megvádolt Hasszán Farhudot tavaly decemberben fogták el a ferihegyi repülőtéren. A BRFK vádemelést javasol a Fővárosi Főügyészségnek a februárban a Fővárosi Törvényszékről megszökött férfi ügyében - jelentette be Pál Adrián, a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese. Prostitúcióval foglalkozó családot fogtak el a Békés megyei rendőrök. Átadták a 21-es főút két új Nógrád megyei szakaszát, ezzel az M3-as autópálya és Salgótarján között végig kétszer két sávon lehet közlekedni. Új hajók beszerzését tervezi a BKV Zrt., a fejlesztést az indokolja, hogy a Duna fővárosi szakaszán közlekedő BKV-hajók átlagéletkora 41 év - írja a Világgazdaság. Péni István negyedik lett a Tolmezzóban zajló 300 méteres sportlövő Európa-bajnokság standard puska 3x20 lövéses versenyszámában. A címvédő Ferencváros 9:1-re győzött a Hokiklub Budapest vendégeként a jégkorong Erste Liga alapszakaszának mérkőzésén. A Telekom Veszprém 26:23-ra győzött az orosz Szpartak Moszkva otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga alapszakaszán. A DVTK Jegesmedvék csapata hosszabbítás után 3:2-re győzött a címvédő Banska Bystrica otthonában a szlovák jégkorongliga alapszakaszán. A magyar futsalválogatott 4:1-re kikapott a házigazda Lengyelországtól a Krosnóban zajló Visegrádi Négyek Tornáján.