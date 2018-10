Tarlós: A Belváros autómentesítése is szerepel a tervek között

A 3-as metró befejezése és a BKV járműcseréje is bekerül a fejlesztési tanácsba és Budapest belvárosának autómentesítése is szerepel a hosszútávú fejlesztési tervek között - ezt Tarlós István mondta a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

A főpolgármester az újbóli indulása kapcsán azt mondta, mivel a miniszterelnök a városvezetési munka folytatásához szükséges, szinte minden kikötését elfogadta, így a politikai közösség cserbenhagyása lett volna, ha nem indul újra a főpolgármesteri székért.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Egy széleskörű megállapodást fogunk november 17-én aláírni, amelynek én már ismerem persze a tartalmát, de van egy hallgatólagos megállapodás, hogy minden részletéről persze nem beszélünk. Azt megemlíthetem, hogy ennek a Podmaniczky féle budapesti vagy fővárosi közfejlesztési tanácsnak rendkívüli súlya volt a vállalásom elhatározásában, ezzel a fejlesztési tanáccsal a főváros hatáskörei fontossága, komolysága rendkívüli módon megnőttek” – mondta Tarlós István Budapest főpolgármestere.

Orbán Viktor miniszterelnök (és Tarlós István főpolgármester találkozója a Főpolgármesteri Hivatalban 2018. október 10-én.



Win-win

Nagyon kevés olyan politikus van Magyarországon, aki ilyen nagy hatással tud lenni a miniszterelnökre, „ha úgy tetszik, ennyire az ujja köré tudja csavarni és ilyen hatékonyan tudja mozgatni”, mint Tarlós István főpolgármester– a Hír TV Magyarország élőben című műsorába meghívott szakértők szerint az, hogy a jelenlegi városvezető újra harcba száll a posztért egy win-win szituáció: Tarlósnak és a kormánypártoknak is kedvez.

„Az volt a kérdés, hogy mekkora mértékű plusz forrásokat juttat majd Budapest számára a kormányzat a jövőben, ez egy kellemes probléma, ahol azt kellett eldönteni, hogy most a Lánchídra adnak sok pénzt, vagy a városligeti fejlesztésekre, esetleg mindkettőre” – húzta alá a műsorban Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója.

Negyedszerre

Ismert, újra indul a főpolgármesteri tisztségért Tarlós István. A jelenlegi városvezetőt a miniszterelnök kérte fel a folytatásra. Tarlósnak megkötései is voltak: kérésére létrehozzák a budapesti fejlesztési tanácsot, amelyet a miniszterelnök és a főpolgármester közösen vezet majd.

Közben egyre több nevet dobnak be az ellenzéki oldalon lehetséges főpolgármester-jelöltnek. A szocialistáknak több indulója is lenne egy esetleges előválasztásra, míg Liberálisok Sermer Ádámot nevezték meg kihívónak. Puzsér Róbertet több párt is támogathatja, róla Tarlós István azt mondta, hogy a saját területén tehetséges, de a városvezetés más szakma.