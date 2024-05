Tanúmeghallgatásokkal folytatódott az Antifa-per + videó

2023 februárjában három nap alatt öt hasonló támadás történt Budapesten. A nyomozás kiderítette, hogy a támadók mindegyik sértettet hosszan követték, volt, akivel tömegközlekedéssel, több átszállással is együtt utaztak. Az első rendű vádlott, egy szélsőséges baloldali aktivista Ilaria Salis eddig vizsgálati fogságban volt a Gyorskocsi utcai fogdában. A nemzetközi sajtó is felkapta, hogy magyarországi

A felvételeken látható támadás áldozata máig nem tudja, miért verték meg. A férfit tanúként hallgatta meg a Fővárosi Törvényszék. Elmondása szerint annyira felzaklatják a történtek, hogy a tárgyalásba is videókapcsolaton keresztül, egy másik tárgyalóteremből kapcsolódott be. A sértett azt mondja: a támadás napján a csekkjeit adta fel a postán, és közvetlenül utána érte a támadás.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.