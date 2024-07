Tanszerekkel megpakolt táskákat adnak az itthon és határon túl nehéz körülmények között élő gyermekeknek + videó

A tervek szerint Kárpátaljára és Erdélybe is jut majd az adományokból, összesen 1500 diák iskolakezdését szeretné megkönnyíteni a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezethez eddig főként cégektől, gyülekezetektől érkeztek tanszerek. A lakossági gyűjtést segíti, hogy jövő hónapban több bevásárlóközpontban is várják a felajánlásokat a Magyar református Szeretetszolgálat önkéntesei.

Dobis-Lucski Zsófia kommunikációs vezető, Magyar Református Szeretetszolgálat: "Az 1358 diák között hazánkban találhatóak azok a mélyszegénységben élő gyerekek, akiknek családtagjaik felveszik a nyár folyamán vagy év közben szeretetszolgálatunkkal a kapcsolatot, nevelőszülőknél élő gyermekek, valamint a háború elől hazánkba menekült gyermekek is találhatóak. De a hazai segítségnyújtás mellett határon túlra is juttatunk tanszeradományokat a nyár végén."

