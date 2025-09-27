Tanösvény a tudáshoz: milyen új, változatos tankönyvek könnyítik meg a tanárok és diákok munkáját? + videó

Tarr Zoltán végleg porrá zúzta Magyar Pétert: a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó

Kibújt a szög a zsákból: A Tisza Párt alelnöke újpesti fórumon mondta el, mi a valóság. A felvétel bebizonyítja, hogy a párt szándékosan titkolja a megszorításokat és az adóemeléseket, mert „a választás az egyetlen komoly ügy”!