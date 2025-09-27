Tanösvény a tudáshoz: milyen új, változatos tankönyvek könnyítik meg a tanárok és diákok munkáját? + videó

Kibújt a szög a zsákból: A Tisza Párt alelnöke újpesti fórumon mondta el, mi a valóság. A felvétel bebizonyítja, hogy a párt szándékosan titkolja a megszorításokat és az adóemeléseket, mert „a választás az egyetlen komoly ügy”!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Európa sorsa forog kockán! A honvédelmi miniszter szerint nem lehet hatékony drónvédelmet építeni a keleti határon Magyarország kihagyásával. A Gripenek a tizedik éles riasztást kapták pénteken az orosz katonai gépek miatt. Szalay-Bobrovniczky miniszter szerint ez is mutatja, Magyarország nélkül nem épül fel a drónfal Európa keleti határán!
Soha nem látott mértékű feszültség a magyar–ukrán határon! Zelenszkij ukrán elnök azonnali katonai reakciót rendelt el a főparancsnoknál az állítólagos magyar felderítő drónok miatt. Budapest tagadja, Kijev háborús lépést fontolgat?