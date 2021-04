Táncol a Bethesda Gyermekkórház

Orbán Viktor miniszterelnök húsvétvasárnap reggel meglátogatta a Hungaropharma X. kerületi telephelyét, ahonnan minden hajnalban elindulnak a vakcinaszállítmányok az oltópontokra. A miniszterelnök Facebook-videójában azt monda: ha holnap és holnapután is rendben mennek a dolgok, akkor a húsvét utáni első-második napon meglesz a 2,5 milliomodik beoltott. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2,3 millió, közülük 905 ezren már a második adagot is megkapták. 6566 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 686 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 211 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 21 715 főre emelkedett. A gátlástalanságnak és a cinizmusnak nincsen határa ha Gyurcsány Ferencről vagy a DK-ról van szó - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Bayer showban. Dömötör Csaba emlékeztetett: egy baloldali elemző nemrég arról beszélt, hogy az ellenzék nem használta ki a gyászban rejlő politikai potenciált. A húsvét a remény és az újjászületés ünnepe - írta a KDNP frakcióvezetője az MTI-nek küldött közleményében. Simicskó István a húsvét legfontosabb üzenetének azt nevezte, hogy „borúlátó időkben sem adhatjuk fel a hitünket”. A feltámadt Jézus újra és újra azt üzeni, „ne félj, előtted megyek!” - mondta Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnap. A megfeszített Jézus sebei ott vannak a mai üldözöttek sebeiben, haláltusája ott van a lélegeztetőgépen szenvedők fájdalmában - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap. Emmi: 30 millió forint rendkívüli támogatást adott a 100 Tagú Cigányzenekar számára az emberi erőforrások minisztere. Továbbra is úgy gondolja az Európai Bizottság alelnöke, hogy beteg a magyar demokrácia - ezt nyilatkozta Vera Jourová a német Spiegelnek. A cikk szerint az értékekért és átláthatóságért felelős biztos fenntartja korábbi véleményét, miszerint hazánkban nincs sajtószabadság és kicsi a mozgástere a civil szférának. A világon 130,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, 74,1 millióan meggyógyultak a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint. A szlovén kormány járványhelyzettel foglalkozó szakbizottsága azt javasolta a kabinetnek, hogy a 60 évnél fiatalabb korosztály körében függesszék fel az AstraZeneca oltóanyagának használatát. Ukrajnában vasárnapra kevesebb mint 14 ezer új beteget regisztráltak, több mint 6600-zal kevesebbet a megelőző napi, húszezret meghaladó csúcsnál, az átmeneti csökkenésnek viszont általában az az oka, hogy hétvégenként kevesebb tesztet végeznek. Romániában a gyerekeket sem kíméli a koronavírus-járvány harmadik hulláma - közölte a román egészségügyi miniszter. Felmentést kaphatnak a járványügyi korlátozások alól az új típusú koronavírus által okozott betegség ellen védőoltással rendelkezők Németországban, de csak az utolsó adag oltás beadása utáni 15. naptól - írta a Bild am Sonntag. Harmadszor is szigorú lezárásokat rendelt el Emmanuel Macron elnök Franciaországban, miután az intenzív osztályon kezelt betegek száma átlépte az ötezer főt. A mostani lezárás legalább egy hónapig fog tartani. Koszovóban majdnem két hétre bezárnak a vendéglátóhelyek, hogy megfékezzék a koronavírus agresszív terjedését az országban - közölte a Koha Ditore című pristinai napilap. Színkódos rendszerrel tervezi a külföldi utazások újbóli engedélyezését a brit kormány.Boris Johnson brit miniszterelnök a tervek szerint hétfőn ismerteti az elképzelés főbb pontjait. Erősen megnőtt Oroszországban azoknak a száma, akik be szeretnék oltatni magukat a Covid-19 ellen - jelentette ki Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes. Ferenc pápa elítélte, botrányosnak nevezte a világ szűnni nem akaró fegyveres konfliktusait, a fegyverkezést, és méltányos vakcinaelosztást kért az embereknek a nemzetközi közösségtől a koronavírus ellen a húsvétvasárnapi szentmise utáni beszédében. Csíkszeredában több mint 3500-an vettek részt a hagyományos húsvétvasárnapi ételszentelésen a járvány elleni rendelkezések szigorú betartásával. Beni Ganz izraeli védelmi miniszter kijelentette, hogy Izrael Jordánia belügyének tekinti az összeesküvés vádjával ott végrehajtott őrizetbe vételeket, s továbbra is őrzi szövetségesi viszonyát Ammánnal. Kigyulladt egy kórterem a hatvani kórházban ma hajnalban. A lángokat a tűzoltók rövid időn belül eloltották. A munkálatok idejére három kórtermet ürítettek ki az első emeleten, az intézkedés 23 embert érintett. Életveszélyesen bántalmaztak egy 16 éves fiatalembert szombat éjjel Sárkeresztúron, a feltételezett elkövetőket vasárnap elfogták a rendőrök - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A hatvani Albert Schweitzer kórház Covid-részlegén volt tűz vasárnap hajnalban, a balesetben nem sérült meg senki. Női kézilabda Európa-liga: Siófok KC-GK Asztrahanocska (orosz) 29:28 Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC 0:0 Fennállása legnagyobb sikerét érte el a DEAC jégkorongcsapata, miután a Magyar Kupa döntőjében hosszabbítás után 5:4-re legyőzte a vendég Hydro Fehérvár AV19 csapatát.