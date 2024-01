Nincs megállás: még magasabbra emelkedhet a tanárok fizetése

Megosztás itt:

A tanárok 32,2 százalékos béremelésével kapcsolatban Horváth Péter elárulta a Magyar Nemzetnek, hogy rengeteg pedagógussal, iskolaigazgatóval beszélgetett, akik egytől egyig örömüknek adtak hangot. Mint fogalmazott, „szinte el sem akarták hinni, hogy mekkora béremelést kapnak".

Tovább emelkedhet a tanári fizetés

A szakember kiemelte, hogy ezzel a béremeléssel párhuzamosan a tanári pálya presztízse is jelentősen emelkedni fog, a szakma iránt ismét egyre nagyobb az érdeklődés. További jó hírként beszélt arról, hogy

a kormányrendeletbe bekerült a diplomásátlagbérek folyamatos monitorozása, aminek köszönhetően a jövőben további emelkedésre is számítani lehet.

A különböző személyektől, hírportáloktól érkező negatív hangulatkeltésre is reagált: „a jogszabály rögzíti, hogy a teljesítményértékelés miatt negatív eltérítést a bérrel nem lehet tenni. Állandó kritika tárgya volt az is, hogy a szakképzésben dolgozók nem kapnak fizetésemelést. Erről is megnyugtató döntés született: az itt dolgozó kollégák ugyanígy megkapják a 32,2 százalékot".

Az interjú során hangsúlyozta: a riogatások egy korábbi tervezet miatt lettek egyre hangosabbak, ám ezek az új jogszabályba egyáltalán nem kerültek be.

„Az összes pedagógusokat megillető kedvezmény, akár a közalkalmazotti foglalkoztatotti jutalom, amelyet jubileumi jutalomnak hívtak, akár a felmentési idő, vagy éppen a szabadság mértéke, mind át lett vezetve, sőt utóbbi még növekedett is."

Horváth Péter reményét fejezte ki, hogy a korábban a tanári pályát elhagyók nagy száma visszatér a hivatásához illetve az érettségiző diákokban is erősödik szándék a pedagóguspálya irányába.

Az esetleges átvezénylések kapcsán kiemelte: sikerült elérni azt, hogy egy adott járáson belül lehessen csak átvezényelni, vagyis ez ne jelentsen túlságosan nagy terhet senkinek. Emellett bizonyos pedagógusok védelmet élveznek, például akik kisgyermeket nevelnek vagy betegek.

A Horváth Péterrel készült teljes interjú IDE KATTINTVA olvasható el.