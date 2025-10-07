Támogató környezet! A magyar tanárok elégedettebbek, 95 százalékuk dönthet a módszerekről!

Megosztás itt:

Történelmi Áttörés: Elégedettebbek a magyar pedagógusok!

Hatalmas siker a magyar oktatásban! A Belügyminisztérium (BM) az OECD TALIS-felmérés eredményeire hivatkozva közölte: a magyar pedagógusok elégedettebbek a munkahelyi körülményeikkel, mint az OECD-országok átlagában! A hazai tanárok közül csupán minden tizedik dolgozna másik iskolában, ha lenne lehetősége, ami messze elmarad az OECD 19 százalékos átlagától.

A tanárok nagyfokú szakmai önállóságot élveznek: a magyar pedagógusok 95 százaléka számolt be jelentős autonómiáról a tanítási módszerek kiválasztása terén.

Ugrásszerű mentorálás és kevesebb fegyelmezési gond!

A kutatás szerint ritkábbak a fegyelmezési problémák is: Magyarországon a pedagógusok csupán 12 százalékát kénytelenek fegyelmezésre fordítani az idejükből, ami jobb az OECD 15 százalékos átlagánál.

Ugrásszerűen bővült a pályakezdők mentorálása is: a részvétel 18 százalékról 49 százalékra nőtt, köszönhetően az e téren bevezetett átalakításoknak. Az igazgatók 97 százaléka bízik tanárai szakértelmében, amivel a magyar iskolák támogatottsága túlszárnyalja a nemzetközi átlagot!

A béremelés bevált: Növekedés a 30 alattiaknál!

A kormányzati törekvések eredménye is kimutatható: a jelentős béremelés hatására a 30 alatti pályakezdők száma a 2023-as adatokhoz képest 19 százalékkal emelkedett, ezzel is enyhítve a tanári korfával kapcsolatos aggodalmakat. Mindez igazolja: a magyar oktatáspolitika jó úton jár, és a pedagógusok megbecsülése a nemzetközi mérések szerint is érezhető!

Forrás: MTI

Fotó: Canva