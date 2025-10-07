Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 07. Kedd Amália napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Támogató környezet! A magyar tanárok elégedettebbek, 95 százalékuk dönthet a módszerekről!

2025. október 07., kedd 16:30 | MTI
béremelés mentorálás OECD TALIS pedagógus elégedettség szakmai önállóság

Hatalmas siker a magyar oktatásban! A 2024-es OECD TALIS-felmérés szerint a magyar pedagógusok elégedettebbek a munkájukkal, szakmai önállóságot élveznek, és a mentorálási programok ugrásszerűen bővültek. Az arányok igazolják a kormányzati törekvések sikerét: a hazai tanárok közül csak minden tizedik dolgozna másik iskolában.

  • Támogató környezet! A magyar tanárok elégedettebbek, 95 százalékuk dönthet a módszerekről!

Történelmi Áttörés: Elégedettebbek a magyar pedagógusok!

Hatalmas siker a magyar oktatásban! A Belügyminisztérium (BM) az OECD TALIS-felmérés eredményeire hivatkozva közölte: a magyar pedagógusok elégedettebbek a munkahelyi körülményeikkel, mint az OECD-országok átlagában! A hazai tanárok közül csupán minden tizedik dolgozna másik iskolában, ha lenne lehetősége, ami messze elmarad az OECD 19 százalékos átlagától.

A tanárok nagyfokú szakmai önállóságot élveznek: a magyar pedagógusok 95 százaléka számolt be jelentős autonómiáról a tanítási módszerek kiválasztása terén.

 Ugrásszerű mentorálás és kevesebb fegyelmezési gond!

A kutatás szerint ritkábbak a fegyelmezési problémák is: Magyarországon a pedagógusok csupán 12 százalékát kénytelenek fegyelmezésre fordítani az idejükből, ami jobb az OECD 15 százalékos átlagánál.

Ugrásszerűen bővült a pályakezdők mentorálása is: a részvétel 18 százalékról 49 százalékra nőtt, köszönhetően az e téren bevezetett átalakításoknak. Az igazgatók 97 százaléka bízik tanárai szakértelmében, amivel a magyar iskolák támogatottsága túlszárnyalja a nemzetközi átlagot!

 A béremelés bevált: Növekedés a 30 alattiaknál!

 A kormányzati törekvések eredménye is kimutatható: a jelentős béremelés hatására a 30 alatti pályakezdők száma a 2023-as adatokhoz képest 19 százalékkal emelkedett, ezzel is enyhítve a tanári korfával kapcsolatos aggodalmakat. Mindez igazolja: a magyar oktatáspolitika jó úton jár, és a pedagógusok megbecsülése a nemzetközi mérések szerint is érezhető!

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Nyugdíjasok figyelem! – Így verhetik át, ha utalvánnyal fizet

Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz

„A srác úgy néz ki, mint egy...” – nagyon megváltozott a vélemény Kerkez Milosról

Elhunyt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Ezért szárad ki a csarab – így mentheted meg, mielőtt végleg elpusztulna

Újabb kulcsemberét veszítette el Marco Rossi

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Megmentő lesz vagy távozik a Fradi legdrágább játékosa?

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

További híreink

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!

Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump megszólalt a Tomahawk-rakétákról
2
Von der Leyen kapkodta a fejét: Weber Orbán nyaralását támadta, hogy mentse a főnökét!
3
Rossz hírrel forrázta le a németeket Friedrich Merz
4
Sík ideg! Magyar Péter karton-Orbánon töltötte ki a dühét – Rottyon van! + videó
5
Már az adóhatóság is vizsgálja az álhírbotrányba keveredett Juhász Pétert
6
Nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament + videó
7
Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk
8
Véget ért a drámai kutatás Jáva szigetén, rengeteg gyermek vesztette életét
9
Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete
10
Nincs más témája Magyar Péternek, mint a HírTV + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyarázkodásba kezdett Puzsér Róbert + videó

Magyarázkodásba kezdett Puzsér Róbert + videó

 "Nem volt kábítószer semmilyen anyag nem volt a kezemben" - így magyarázkodott Híradónknak Puzsér Róbert miután a hétvégén nyilvánosságra került róla egy felvétel, amelyen egy üzlet hátsó parkolójában látható.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!