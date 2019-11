Támogatják a külföldön felvételiző hallgatókat

A KDNP csak akkor tud együttműködni az Európai Néppárt új elnökével, ha Donald Tusk elkötelezett abban, hogy erős, jobboldali kereszténydemokrata párttá tegye az EPP-t -mondta Nacsa Lőrinc a Hír Tv a Magyarország élőben című műsorba. A KDNP országgyűlési képviselője szerint sorskérdés, hogy Donald Tusk balra, vagy jobbra kívánja kinyitni az ajtót. MSZP-s politikusoknak ugrottak a DK, a Momentum és a Jobbik képviselői a budafoki önkormányzatban- erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint Dankóné Hegedűs Jolánt a helyi MSZP volt elnökét és párttársát árulónak nevezték az ellenzék tagjai, mert megszavazta a fideszes polgármester javaslatait, miszerint két kormánypárti és egy szocialista politikus kapott alpolgármesteri posztot Az MSZP-ből azóta kilépő képviselőket a választások után rendszeresen kihagyták az ellenzéki a tárgyalásokból is, az eléjük vitt baloldali javaslatokat pedig diktátumként kellett aláírniuk. Hamis vád és rágalmazás miatt meggyanúsíthatják az „Ördög Ügyvédje blogot”- írja a Magyar Nemzet. A lap arról is beszámol, hogy a blog és honlap mögött több ellenzékhez közel álló személy állhat. Néhány nap alatt ötezren írták alá a XI. kerületbe tervezett dél-budai centrumkórház megépítését támogató petíciót - közölte az ívet indító Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szóvivője. Női társelnököt választ az LMP. A posztra Schmuck Erzsébet parlamenti frakcióvezető-helyettes az egyedüli jelölt. Az LMP azért tart tisztújítást, mert a májusi európai parlamenti választások gyenge eredménye után a teljes elnökség lemondott. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,92 százalékos emelkedéssel, 44 053,95 ponton, új történelmi csúcson zárt. Csaknem 5000 milliárd forintot fordít út- és vasútépítésre Magyarország 2024-ig - közölte Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a Magyar Hírlappal. Nem sértett emberi jogokat Magyarország tranzitzóna ügyben – jelentette ki Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. „A gyermekek jövője érdekében” demonstrációt tart november 30-án Budapesten a Pedagógusok Szakszervezete - jelentette be Szabó Zsuzsanna, a szervezet elnöke. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a tüntetés ismét az ellenzék és „a Soros-hálózat politikai céljait, nem a pedagógusokat, pláne nem a gyermekeket szolgálja” . Január 1-jével lép hatályba a köznevelési törvény azon módosítása, amely az óvoda- és iskolaérettség új szabályait rögzíti - mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán közölte: a 3 éves óvodakezdés alóli mentességek esetében a kormányhivatalok, a 6 éves kori iskolakezdési ügyekben pedig az Oktatási Hivatal lesz az eljáró hatóság. Több mint tízezer migráns van Bosznia-Hercegovinában - közölte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. Az elmúlt hónapokban nőtt a babaváró támogatás iránti érdeklődés Duna House adatai szerint, a cég hitelcentruma által közvetített babaváró támogatások döntő többségét továbbra is ingatlanvásárlásra költik a fiatal családok. Az Oktatási Hivatalt jelölte ki az iskolaérettségi felmentések elbírálására, és a kormányhivatalokat a hároméves korban esedékes óvodába járás ellenőrzésére a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Székely Nagyvásár az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatát erősíti - Hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a III. Székely Nagyvásár budapesti megnyitóján. Minden eddiginél több, 5700 magyar gazda ajánlott fel búzaadományt a Magyarok Kenyere program keretében az idén – közölték a szervezők a kárpátaljai Nagydobronyban tartott adományozó ünnepségen. A személyi viták lezárását és egységet sürgetett Annegret Kramp-Karrenbauer, a Német Kereszténydemokrata Unió elnöke a párt lipcsei kongresszusán, ahol kijelentette: a nyugalom helyreállítása érdekében akár távozni is hajlandó. Elveszítheti világörökségi helyszín státuszát Velence. A Világörökségi Központ igazgatója szerint drámai a helyzet Velencében, ezért januárban felülvizsgálják státuszát. A tavalyi merénylet után újból megnyílt a karácsonyi vásár Strasbourgban. Összeomlott az Európai Unió és Törökország között 2016-ban megkötött menekültügyi egyezmény, amelynek célja az volt, hogy feltartóztassa az Európa felé tartó menekültáradatot - közölte az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint azért kellett kiírni a decemberben esedékes előre hozott választást, mert az eddigi parlament megakadályozta a brit EU-tagság megszűnéséről hozott népszavazási döntés végrehajtását. Három iraki tüntető életét vesztette és mintegy harminc megsebesült a biztonsági erőkkel történt összecsapásokban Bagdadban. Az iráni hadsereg elit egysége őrizetbe vette a benzinár-emelkedés miatt kezdődött tüntetések mintegy száz vezetőjét - közölte az iráni igazságügyi szóvivő. Egy washingtoni szövetségi bíróság pénteken 180 millió dolláros kártérítésre ítélte Teheránt Jason Rezaian amerikai újságíró bebörtönzése miatt. Terrorizmussal és lázítással vádolta a lemondatott, Mexikóba menekült Evo Morales volt elnököt a bolíviai ideiglenes kormány, amely azt állítja, hogy Morales Mexikóból arra buzdította híveit, hogy blokádokkal zárjanak körül városokat. Éjszakai kijárási tilalmat rendelt el a kolumbiai főváros polgármestere péntek este azt követően, hogy Bogotában és az ország több más pontján kormányellenes zavargások és fosztogatások voltak, sok helyen a tüntetők összecsaptak a rendfenntartókkal. Ismeretlenek megtámadtak egy rendőrkapitányságot a jelentős kábítószer-termeléséről elhíresült Cauca kolumbiai megye egyik városában, Santander de Quilichaóban, három rendőr halálát okozták, hetet pedig megsebesítettek - közölte a város önkormányzata. Egy hét alatt több mint háromszorosára, húszra emelkedett a szamoai kanyarójárvány halálos áldozatainak száma, és majdnem mindegyikük kisgyerek – közölte a csendes-óceáni szigetország kormánya. Belehalt sérüléseibe egy 3 éves kisfiú, akit 32 éves édesanyja kunszentmártoni otthonukban bántalmazott. Munkavégzés miatt vasárnap délig több kilométeres torlódásra kell készülni az M3-as autópálya Pest megyei szakaszán a főváros felé - közölte az Útinform. A magyar férfi curling csapat extra end után 7:6-ra legyőzte a szlovák együttest pénteken a svédországi Helsingborgban zajló curling Európa-bajnokság B divíziójának helyosztóján, így nem esett ki. Férfi kézilabda NB I: SBS-Eger - FTC-HungaroControl 27:30 Férfi kosárlabda NB I: KTE-Duna Aszfalt - Zalakerámia ZTE KK 80:75