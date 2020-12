Támogatják a külföldi láncok visszaszorítását a nemzeti szereplők

6697 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 250 278-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5868-ra emelkedett. Bár a napi fertőzésszám tartósan magas, remélhetőleg hamarosan tetőzik a járvány - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: nem nő hatványozottan a koronavírussal fertőzöttek száma. Az eddig meghozott kormányrendeletek és az új egészségügyi törvény korszerűbb rendszerré változtatja a magyar egészségügyet - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a közösségi oldalán. Kaposváron a teljes alapbérüket megkapják azok a bölcsődei és óvodai dolgozók, akik ugyan nem fertőződtek meg koronavírussal, de kontakt-személyként mégsem mehetnek be dolgozni munkahelyükre. Erről a település polgármestere döntött. Karácsony Gergely főpolgármester csupán eszköznek és ugródeszkának tekinti jelenlegi pozícióját, mert miniszterelnök-jelölt szeretne lenni - ezt jelentette ki a Fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Fürjes Balázs elmondta, Karácsony Gergely megválasztása előtt megígérte a budapestieknek, hogy lemond pártelnöki tisztségéről, azonban ezt az ígéretét is megszegte. Cinikus, hogy a főpolgármester a nyertes céghez köthető Leisztinger Tamás korábbi élettársával, Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettessel vizsgáltatja ki a BKV buszbérlési botrányát - jelentette ki a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A miniszterelnök képével népszerűsíti saját akcióját a Facebookon Ferencváros baloldali polgármestere. Baranyi Krisztina egy olyan poszthoz használta fel az Orbán Viktorról készült fotót, amelyben bejelentette: a kerületben 1000 ingyenes koronavírus tesztet készítenek. Újabb hétmillió forint külföldi támogatást kapott Dobrev Klára a Facebookos videókampányára - derítette ki az Origo a közösségi oldalon elérhető adatok alapján. Átadták a Városligetben a Múzeum Mélygarázst és a felette kialakított promenádot, amely a Liget Budapest Projekt részeként valósult meg. A 2015-ös migránsválság óta a Soros-terv megvalósítása zajlik Európában - hangsúlyozta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kovács Zoltán elmondta: amikor az úgynevezett jogállamisági feltételekről van szó, gyakorlatilag az köszön vissza, amit Soros György 2015-ben javasolt. Vagyis, hogy büntessék a migrációt elutasító országokat. Öt politikai alakulatnak lehet parlamenti képviselete Romániában a következő négy évben a vasárnapi választásokat követően - közölte a Digi 24 hírtelevízió a voksok több mint 87 százalékának összesítésére alapozva. A tavaly óta ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt meglepetésszerű győzelmét vetíti előre a parlamenti választásokon a vasárnap esti urnazáráskor közzétett exit poll. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke kijelentette: az RMDSZ mind a képviselőházban, mind a szenátusban jelen lesz és arányos képviseletet fog biztosítani a magyar közösségnek. A koronavírus-járvánnyal összefüggésbe hozható, soha nem tapasztalt érdektelenség övezte Romániában a parlamenti választásokat. Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon. Nem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, vasárnapra is több mint 11 500 új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, és ismét nőtt az aktív betegek száma. Összeomolhat a szerbiai egészségügyi rendszer, ha a téli ünnepekre több tízezer vendégmunkás tér haza Nyugat-Európából, és behurcolja a koronavírust az országba, ahol már így is hétezer körüli a napi új fertőzöttek száma. Romlott valamelyest a járványhelyzet a hétvégén Csehországban. Tovább szigorítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat Bajorországban. Túllépte hatvanezret a koronavírus-járványban meghaltak száma Olaszországban az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Törökországban az elmúlt huszonnégy órában 30 402 ember szervezetében azonosították az új típusú koronavírust, így a mutató a pénteki rekordértékhez képest már 2334-gyel csökkent. Megérkezett Indonéziába a kínai Sinovac Biotech oltóanyaggyártó cég koronavírus elleni vakcinájának első szállítmánya. Brazíliában vasárnapra már 6,6 millió fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma - adta hírül a latin-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. Több mint száz embert vett őrizetbe a görög rendőrség Athénban amiatt, mert megsértették a járvány miatt bevezetett gyülekezési tilalmat, megemlékezve egy tizenéves fiúra, akit tizenkét évvel ezelőtt lőtt le egy rendőr. Több mint háromszáz embert vettek őrizetbe vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök távozását követelő újabb tüntetéseken a fehérorosz fővárosban, Minszkben. Afganisztánban kötelező lesz mecsetben tanulni az általános iskola első három évében, hogy a kormány terve szerint „erőteljes iszlám identitással” vértezzék fel a diákokat. Mintegy 13 ezer embert evakuáltak a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús bomba hatástalanításának idejére. Életét vesztette egy nő, akit személygépkocsi ütött el a Pest megyei Csörögön- közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A MÁV-Start 66 új testkamerát szerzett be, így már 174 támogatja a jegyvizsgálók munkáját. Ma este 21.30-tól kedd hajnalig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbuszok járnak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Női kézilabda Eb: Magyarország-Szerbia 38:26 Budapest adhat otthont a 2024-es sakkolimpiának - erről döntött a nemzetközi szövetség. Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd FC-MTK Budapest 2:2; Paksi FC-MOL Fehérvár FC 1:0 Menesztette Bódog Tamás vezetőedzőt a labdarúgó OTP Bank Ligában sereghajtó Budapest Honvéd. Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - MOL-Pick Szeged 23:25 Jégkorong Erste Liga: Titánok-Opten Vasas HC 4:3 A cseh Leo Gudas lett a jégkorong Erste Ligában sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzője. Sergio Pérez, a Racing Point mexikói versenyzője nyerte Bahreinben a Forma-1-es Szahíri Nagydíjat.