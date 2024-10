Tamara édesapjával együtt készül a Nemzeti Vágtára + videó

Megosztás itt:

Hideg, esős időben érkeztünk a Vörös család csetényi otthonába. A fiatal lovas lány édesapja, József fogadott minket. A Nemzeti Vágta futamára készülő elszánt párost a szakadó eső sem tartotta vissza, hamar felnyergelték a lovakat, majd el is indultunk: a felvételek kedvéért most nem az edzőpályára, hanem a telek végébe vezették be a Kemma.hu riporterét.

A lovak bemutatása és a képek elkészítése után gyorsan fedél alá húzódtunk. A család az otthonába invitált minket, ahol Tamara édesapja, József közbenjárásával a mérhetetlenül büszke anyuka és feleség, Bernadett is mellénk ült. A benti jó időben aztán hamar szóba elegyedtünk. Tamara izgatottan mesélt a felkészülés időszakáról és arról, hogy mit vár a versenytől: Tavasz óta készülünk édesapámmal közösen a versenyre.

A több hónapja tartó felkészülés már meghozta a gyümölcsét, hiszen mind a lány, mind édesapja bejutott a Nemzeti Vágta szilvásváradi fordulójába.

Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra