Támadásba lendült Czeglédy

A Szegedi Törvényszék a minap közölte, hogy június 24-re tűzték ki az előkészítő tárgyalást a Czeglédy Csabát érintő 6 milliárdos költségvetési csalás ügyében. A szombathelyi MSZP-s (újabban DK-ás?) politikus mentelmi joga az EP választási eredmény jogerőre emelkedésével már megszűnt és ahogy az várható volt, a Csongrád Megyei Főügyészség már indítványozta is törvényszék felé, hogy rendeljék el az eljárás folytatását. Elvileg tehát Czeglédy és húsz társa két héten belül bíróság elé állhat. A politikus ügyvéd alig lett újra büntetőeljárás alá vonható, máris újra aktívan használja ki a jog adta lehetőségeket a védekezésre… Ezúttal már nem csak ügyében eljáró ügyészséget, hanem a Szegedi Törvényszéket is támadja, amely szerinte nem biztosítja a tisztességes eljárás feltételeit. Azt állítja, hogy minden hatóság, amelyik vele szemben eljár, törvényt sért és természetesen a Fidesz irányítása alatt áll. Ő maga sorolja fel milyen különböző eszközökkel próbálta gátolni a büntetőeljárás lefolytatását, és felveti, hogy nemzetközi fórum elé is viheti majd az ügyét.

Az ügyvéd-politikus első mentelmi jogon túli megnyilvánulásaiból világosan látszik, hogy a büntetőeljárás szüneteltetése új lehetőségeket teremtett számára az általa stratégiai játékként is kezelt “csiki-csukiban”. Újra lehet támadni, jogsértésekről szóló állításokat puffogtatni és mutogatni – addig sem az ügy érdemi része, ő és az eltűnt hat milliárd forint, a téma. Közben lehet lázítani, hangulatot kelteni a kormány ellen, a meghurcolt áldozat szerepében tetszelegve.

ÖSSZEESKÜVÉS ELMÉLET CZEGLÉDY MÓDRA – A KONCEPCIÓS ÜGYÉBEN MINDENKI BENNE VAN A NYOMOZÓHATÓSÁGTÓL A BÍRÓSÁGIG

Eddig a Csongrád Megyei Főügyészség és az ügyében eljáró ügyész állt a támadásai célkeresztjében. Minden adandó alkalmat megragadott, hogy kritizálja, vádakkal illesse a nyomozó hatóságokat, valamint a fogva tartását és az annak fenntartását indítványozó ügyészséget. Mindezek azonban nem voltak hatással az eljárásra, hiszen azóta egyébként vádat is emelt ellene és társai ellen az ügyészség. Nem csak közösségi média bejegyzésekben, hanem interjúkban és előadások során is beszélt arról, hogy a hatóságok összejátszanak és a Fidesz-kormány kottájából játszanak, félre akarják őt állítani, mert veszélyt jelent a hatalomra.

MÁR PÓTMAGÁNVÁDAT IS BENYÚJTOTT A CSOPORTVEZETŐ ÜGYÉSZ ELLEN, EZT IS ELUTASÍTOTTÁK

Az ügyében eljáró, a nyomozás során ügyészségi felügyeletet ellátó ügyészt minden eszközzel megpróbálja hiteltelenné tenni, lejáratni és kizáratni az eljárásból. Szanka Ferenc ügyészt feljelentette, majd miután feljelentését elutasították, panaszt nyújtott be a döntés ellen, amit ugyancsak elutasítottak. Legutóbb pótmagánvádat nyújtott be a vádat képviselő ügyésszel szemben a bíróság előtt hivatali visszaélés miatt, annak ellenére, hogy ez a törvény erejénél fogva kizárt. Ám a Szolnoki Törvényszék a közelmúltban ezt is elutasította.

Szanka Ferenc ügyészt minden eszközzel igyekezett ellehetetleníteni – Fotó: PS

ÁPRILISBAN MÉG A BÍRÓSÁG FÜGGETLEN VOLT, MOST A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉKET SOROZZA

A Munkások Lapjának áprilisban adott interjúban még “csak” az ügyészség volt a Fidesz-barát és örömmel konstatálta, hogy mivel ügye már bírósági szakaszban van, az ügyészség már nem tud vele mit kezdeni, a sorsa a független bíróság kezében van.

Ehhez képest merész húzás, hogy ezúttal a Szegedi Törvényszéket is megsorozta, akik épp ebben a hónapban kezdik tárgyalni az ügyet. Június 24-re tűzték ki, négy tárgyalási napra az előkészítő tárgyalást.

Czeglédy Csaba most azt állítja, hogy “a négy hónapig tétlenkedő Szegedi Törvényszék azért június második felében tartja az előkészítő tárgyalást”, hogy ő ne tudjon ott lenni.

De azzal is vádolja a törvényszéket, hogy nem biztosítják a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel nem zárták ki azokat a bírákat, akik korábban bármilyen formában már eljártak az ügyben.

SAJÁT VÁROSÁBAN TÁRGYALTATNÁ SZÍVESEN AZ ÜGYÉT, AHOL KORÁBBAN ÜGYVÉDJE VEZETŐ ÜGYÉSZ VOLT

Egyébként ha kizárták volna, Czeglédy Csabának vélhetően az sem lenne elég, szerinte ugyanis át is kellene helyezni a Szegedi Törvényszékről az ügyet, mivel a vádirat szerint az elkövetés helyszíne nem Csongrád megye volt. Bár az iskolaszövetkezetek, amelyek az adócsalást elkövették székhelyük szerint szinte az egész országot lefedik, a vádirati tényállás szerint a bűnszervezetet a Human Operator Zrt. központjából, Szombathelyről irányították. Ha tehát Czeglédy az elkövetés helyszínén szeretne tárgyalást, az a saját városát, Szombathelyet jelentené, ahol 20 éves kora óta közéleti szereplő. És ahol adócsalás miatt korábban már két igen csak enyhe ítéletet róttak ki rá. Először ügyészi figyelmeztetést, majd tizenegyrendbeli adócsalásért és okirathamisításért (ha úgy vesszük, az első ügy után már visszaesőként) 8 hónap felfüggesztett börtönt. (Ez utóbbit a másodfokon eljáró Veszprém Megyei Bíróság is rendkívül enyhének találta ezért két évre felemelte.) Mellékesen itt Szombathelyen volt ügyész 1990-ig, először a Szombathelyi Városi Ügyészségen, majd a Vas Megyei Főügyészségen Ipkovich György, akinek a szárnyai alatt kezdődött Czeglédy politikai karrierje, és aki ma az egyik ügyvédje.

CSONGRÁDBAN BUKOTT LE A BŰNSZERVEZET, HA PEDIG VALAHOL LEHETNE ELFOGULTSÁGRÓL BESZÉLNI, AZ SZOMBATHELY

Így abból a szempontból is indokolt lehet az ügy Csongrád megyében tartása, hogy földrajzilag távol esik attól a megyétől, ahol joggal merülhetne fel az összeférhetetlenség. Egyébként pedig azon egyszerű okból folytatták le itt a nyomozást és kerül is itt, Szegeden bíróság elé az ügy, mert a vád szerint adócsalásra felépített iskolaszövetkezet hálózat első láncszeme, ami lebukott, a makói iskolaszövetkezet volt. Már jó ideje tartott az eljárás, amikor kiderült, hogy hálózat és tucatnyi szövetkezet állhat egy összességében több milliárdos költségvetési csalás mögött. A makói szövetkezet vezetője, aki magát strómannak vallotta, amúgy már meg is kapta a büntetését. Miután bűnösségét elismerte, két év börtönbüntetéssel megúszta.

CZEGLÉDY ÁLLÍTJA: AZ ÜGYÉSZSÉG ÁTVERTE AZ EGYEZSÉGET KÖTÖTT VÁDLOTTAKAT

A Csongrád Megyei Főügyészséget Czeglédy ezúttal is célba vette. A bejegyzésében állítja, hogy az ügyészség átverte az egyezséget kötő vádlottakat, akik csak azért vallották bűnösnek magukat, mert elhitték, hogy az előkészítő tárgyalás után esetükben jogerős ítélet születhet, az egyezségben pedig néhány hónapnyi, legfeljebb egy év börtönbüntetést vállaltak, csak hogy végre szabaduljanak az eljrástól és annak minden terhétől.

A komment áradatban – ahol egyébként mosolyogtató módon a több évtizede szocialista vezetés alatt működő városról állítják, hogy itt vannak a Fidesz kutyái – Czeglédy Csaba maga is visszaidézi milyen módokon próbálta gátolni az ellene folyó büntetőeljárást:

feljelentette az ügyében eljáró ügyészt (egyébként mint fentebb írtuk, minden létező utat végigjárt a pótmagánvádig)

Megpróbálták kizáratni az eljárásból a Szegedi Törvényszéket illetve a szegedi bírókat

Felvetésre azt is megjegyzi, hogy nemzetközi fórumra még el lehet juttatni az ügyét, de annak még nincs itt az ideje.

Megkerestük a Szegedi Törvényszéket, akiktől azt kérdeztük, miként kommentálják Czeglédy Csaba vádjait, továbbá azt is, hogy az ügyészségi indítványt követően miként folytatódhat Czeglédy Csaba ellen a büntetőeljárás.

PestiSrácok.hu