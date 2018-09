Támadás érte a kormány weboldalát, elhárították

2018. SZEPTEMBER 17., HÉTFÕ A SARGENTINI-JELENTÉS MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK HELYZETÉRE VONATKOZÓ ÁLLÍTÁSA HAZUG ÉS KONCEPCIÓZUS MONDTA SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR. ORBÁN VIKTOR: KIEMELT FIGYELMET FORDÍT A NÉPESEDÉSRE ÉS AZ EURÓPAI POLITIKÁRA A KORMÁNY A KÖVETKEZÕ IDÕSZAKBAN. AZ ÁTLAGNÁL 25%-KAL MAGASABB, 730 EZER TONNA ALMATERMELÉS VÁRHATÓ KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTER. PAPCSÁK FERENCET JAVASOLJA AZ MNB FELÜGYELÕBIZOTTSÁGÁNAK ÉLÉRE A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG. A KORÁBBAN BEÍGÉRT ÖT SZÁZALÉKNÁL MAGASABB BÉREMELÉST KAPHATNAK AZ ÁLLAMI VÁLLALATOK DOLGOZÓI MAGYAR IDÕK. EMELKEDHET A TOJÁS ÁRA, MERT AZ ASZÁLY MIATT DRÁGULTAK A TAKARMÁNYOK MAGYAR IDÕK. A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ HATÁROZATI JAVASLATOT NYÚJTANAK BE KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK A PARLAMENTNEK. AZ ORBÁN-KORMÁNY NEM JÁRUL HOZZÁ, HOGY ELVEGYÉK MAGYARORSZÁGTÓL A HATÁRÕRIZETI JOGOT SZÖGEZI LE A HATÁROZATI JAVASLAT MAGYAR IDÕK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AZ EGYETLEN ÁLLAM EURÓPÁBAN, AHOL A KORMÁNY KIKÉRTE AZ EMBEREK VÉLEMÉNYÉT A BEVÁNDORLÁSRÓL. VARGA MIHÁLY: KIÁLLÍTOTTÁK A TÍZMILLIOMODIK ONLINE SZÁMLÁT, AZ ÚJ RENDSZER KÖNNYEBBSÉGET HOZ A TISZTESSÉGES VÁLLALKOZÁSOKNAK. NEM FIZET BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓT A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG ÉS AZ AMNESTY INTERNATIONAL. A KÉT SZERVEZET ÁLLÍTÁSA SZERINT NEM TÁMOGATJA A BEVÁNDORLÁST, HANEM SEGÍTI A MENEKÜLTEKET. KITILTHATJÁK A MÛANYAG ZACSKÓKAT MAGYARORSZÁGRÓL, JELENTÕS SZIGORÍTÁSOK 2019-TÕL VÁRHATÓK. OKTÓBER 15-IG JELENTHETIK BE TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI IGÉNYÜKET A FÁVAL ÉS SZÉNNEL FÛTÕK. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK KEDD ESTÉTÕL FOLYAMATOS TÜNTETÉST HIRDETETT MEG AZ ALKOTMÁNY UTCÁBA. A FIDESZ SZERINT AZ ELLENZÉK MÉG MOST SEM TUDJA ELFOGADNI A MAGYAR EMBEREK DÖNTÉSÉT. ÁTLAGOSAN 16 EZER FORINTOT KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK NOVEMBERBEN, HA A GDP BÕVÜLÉSE MEGHALADJA A 3,5 SZÁZALÉKOT. PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ A NÉPESEDÉSRÕL MONDTA DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA. NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST MA ÉJFÉLIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI. KOVÁCS LÁSZLÓ: SZERENCSÉTLEN DOLOG, HOGY A NYUGAT-EURÓPAI BALOLDAL AKARJA KIOKTATNI A SZABADSÁGÁÉRT MEGKÜZDÕ KELET-EURÓPÁT. SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR A MIGRÁCIÓRÓL ÉS A BREXITRÕL TÁRGYALT A SPANYOL MINISZTERELNÖKKEL, A NÉMET KANCELLÁRRAL ÉS A FRANCIA ELNÖKKEL. ALÁÍRTA AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS FELBONTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETET PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK. UKRÁN RAKÉTA SEMMISÍTETTE MEG 2014-BEN MALAJZIA BOEING-777-ES UTASSZÁLLÍTÓJÁT KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA ÉVEKEN ÁT SEMMIT NEM TETT A MAGYAR KÖZÖSSÉGÉRT KÁRPÁTALJÁN. KÉSSEL TÁMADT AZ ÕT IGAZOLTATNI AKARÓ RENDÕRRE EGY MIGRÁNS BRÜSSZELBEN, A RENDÕRÖK LELÕTTÉK. EGYRE TÖBB HASZNOT HOZ MAGYARORSZÁG ÉS OROSZORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSE MONDTA A KÖZMÉDIÁNAK SZIJJÁRTÓ PÉTER MOSZKVÁBAN. ORBÁN VIKTOR HOLNAP VLAGYIMIR PUTYINNAL TALÁLKOZIK MOSZKVÁBAN. SAJTÓHÍREK SZERINT A FELÚJÍTOTT 3-AS METRÓSZERELVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KÖTBÉRRÕL IS TÁRGYALHAT A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG. TÛKET SZÚR A SZUPERMARKETEKBEN KAPHATÓ EPREKBE EGY ISMERETLEN AUSZTRÁLIÁBAN, QUEENSLAND ÁLLAM 100 EZER DOLLÁR NYOMRAVEZETÕI DÍJAT TÛZÖTT KI. ÚJRA ELRENDELTÉK A NYOMOZÁST A HAJÓGYÁRI-SZIGETEN 2006-BAN ELTÛNT 17 ÉVES FOCISTA ÜGYÉBEN A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA PESTISRACOK.HU. ELRENDELTE A NÉBIH A SPAR ÁLTAL FORGALMAZOTT, EGYLITERES S-BUDGET UHT TEJ FORGALOMBÓL VALÓ KIVONÁSÁT MIKROBIOLÓGIAI SZENNYEZETTSÉG MIATT. CSÖKKEN AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 2, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LESZ OLCSÓBB SZERDÁTÓL. KÖZÚTI ELLENÕRZÉST TARTANAK A KORMÁNYHIVATALOK MUNKATÁRSAI A KÖRNYEZETKÍMÉLÕBB AUTÓZÁSÉRT SZEPT. 17-21. KÖZÖTT. KAMION ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT HAJNALBAN NYÁRLÕRINC ÉS KECSKEMÉT KÖZÖTT, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGHALT.