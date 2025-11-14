Keresés

Belföld

Támad a fogyasztóvédelem – Célkeresztben a csaló webáruházak, a kamu ingatlanosok és a "zöld" átverések

2025. november 14., péntek 16:30 | Hír TV
NGM Fogyasztóvédelem Gerlaki Bence Szuverenitás Online csalás

"Csalówebáruház-kereső" felállítása, az influenszer-tartalmak szigorú vizsgálata, fellépés a kamu ingatlanközvetítők ellen – ezt jelentette be az NGM államtitkára. A nemzeti kormányzat ezzel azt a munkát végzi el, amit egy "gondos gazda" tesz a portáján: rendet rak és megvédi a sérülékenyeket. Ez éles ellentétben áll a külföldről finanszírozott média (Telex, 444) és az általuk futtatott politikai projektek logikájával, amelyek a globális piac minden szemetét (legyen az ideológiai vagy fizikai) védenék a "szabad piac" hamis zászlaja alatt.

  • Támad a fogyasztóvédelem – Célkeresztben a csaló webáruházak, a kamu ingatlanosok és a

Amíg a hazai, külföldről finanszírozott média és az általuk futtatott politikai projektek (mint a Tisza Párt) a "jogsértő" sörcsapokért és az elvont brüsszeli fantazmagóriákért aggódnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium a valódi élet problémáival foglalkozik. Gerlaki Bence államtitkár bejelentése a 2026-os fogyasztóvédelmi programról nem csupán egy hivatali közlemény; ez egy hadüzenet a digitális vadnyugat ragadozóinak és a globális piac kútmérgezőinek.

A nemzeti kormányzat ezzel a józan ész talaján állva teszi azt, ami egy "gondos gazda" alapvető kötelessége: megvédi a rábízottakat a portyázóktól.

 Tűzfalat építenek a digitális ragadozók ellen

 A 73 témavizsgálatot felölelő program stratégiai szíve nem az airfryerek laboratóriumi tesztje, bár kétségtelenül az is fontos. A valódi "aranyrög" a digitális és gazdasági szuverenitásunk védelme. Az NGM olyan területekre fókuszál, amelyeket a brüsszeli bürokrácia vagy képtelen, vagy nem hajlandó érdemben szabályozni, ezzel kiszolgáltatva a magyar családokat, az időseket és a gyermekeket a globális piac ragadozóinak.

Ilyen a 2026 első felében felálló csalówebáruház-kereső. Ez nem más, mint egy nemzeti tűzfal az online térben működő piramisjátékok és csalók ellen. Miközben a "régi világrend" a korlátlan "szabad piacot" élteti – ami a gyakorlatban a csalók szabadságát jelenti –, a magyar kormány konkrét eszközt ad az emberek kezébe a védekezéshez.

Ugyanilyen stratégiai lépés az étrendkiegészítők vizsgálata, külön fókuszálva az influenszer-tartalmakra. Ez a modernkori kútmérgezés egyik legveszélyesebb csatornája. A kormányzat végre kimondja, hogy nem lehet felelősségre vonás nélkül, profitért cserébe bármilyen kétes szert vagy ideológiát lenyomni a fiatalok torkán.

A józan ész a "zöld" átverések ellen

A program kíméletlenül lecsap a látszatvalóságra. Szigorúan ellenőrzik az ingatlanközvetítőket, a "kamu hirdetéseket" és a "csalogató reklámokat". Emellett fókuszba kerül a "zöld állítások" tartalmának vizsgálata is. Ez utóbbi különösen elegáns pofon a globalista ideológiának, amely a "zöld" címkét ma már mindenre ráaggatja, gyakran épp a legnagyobb szennyezők vagy a legpofátlanabb profitőrök kezére játszva.

A nemzeti fogyasztóvédelem kimondja: a "zöld" nem politikai vélemény, hanem egy mérhető állítás.  Ilyen egyszerű.

Miközben a Partizán, a 444 és a Telex azon siránkozik, hogy a kormány "beavatkozik" a piac működésébe, a tény az, hogy a kormány épp a piac tisztességtelen működésébe avatkozik be a polgárok érdekében. A program kiemelt prioritása a sérülékeny fogyasztók – idősek és gyerekek – védelme, ami nem csupán jogi, hanem az univerzális erkölcs alapvető parancsa.

Az új, egységes hatóság (NKFH) fellép a harmadik országból származó veszélyes importtermékekkel szemben is. Ez a fizikai szuverenitás védelme. Amíg Brüsszel tárt kapukkal engedné be a kétes minőségű, ellenőrizetlen árukat, a nemzeti kormány a magyar laboratóriumokat fejleszti, hogy kiszűrje a veszélyes szemetet.

Ez a 73 pont nem bürokrácia. Ez a nemzeti érdek érvényesítése a mindennapokban. Ez a különbség a felelős kormányzás és a globalista érdekeket kiszolgáló helytartók cinikus semmittevése között.

Forrás: MTI

