Tállai-modell: inkább az ételek árát csökkentsék

MSZP-s politikusok is leveleket kezdtek írni annak érdekében, hogy a Mol náluk is csökkentse a benzin árát. Korábban Tállai András, a Fidesz képviselője, aki egyben az adóhatóság elnöke is, a Facebook-oldalán dicsekedett el azzal, hogy elintézte a Molnál a benzin árának a csökkentését. A Hír TV által megkérdezett emberek többsége azt mondta: ha ezt így lehet kérni, akkor inkább az ételek árát csökkentsék.