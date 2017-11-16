2017. november 16.,
csütörtök, Ödön napja

Talán idén nem csúsznak az utalványokkal

Hír TV

2017. november 16., csütörtök 07:04, frissítve: csütörtök 07:36

A tavalyihoz képest sokkal korábban, már jövő pénteken elkezdik a nyugdíjasoknak szánt, tízezer forint értékű Erzsébet-utalványok postázását.

Az intézkedés mintegy 2,7 millió idős embert érint, az ígéretek szerint karácsonyig mindenki megkapja a juttatást. Orbán Viktor tavaly jelentette be először, hogy az ünnepekig tízezer forintnyi Erzsébet-utalványt kapnak a nyugdíjasok, de az ajándékot sokan csak január közepén kapták meg.

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