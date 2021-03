Találkozott Gyurcsány Ferencné a tatai DK-s képviselővel, aki húsz nappal később koronavírusban meghalt

Virágvasárnap hétvégéjén is folytatta Magyarország a küzdelmet a koronavírussal szemben. Orvosaink és ápolónőink állták a sarat, a magyar egészségügy bírta a terhelést, köszönetet mondunk a hétvégi erőfeszítésekért is – mondta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök hozzátette: új hír, hogy a pedagógusokat sikerül előre venni az oltási sorrendben, ehhez az kell, hogy ma éjfélig regisztráljanak. 7263 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 641 124-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 161 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1,9 millió embert beoltottak, ebből 689 ezren már a második adagot is megkapták. Átvette a vezetést Magyarország az európai oltási ranglistán, miután a felnőtt lakosság 21,6 százaléka már megkapta legalább az első oltását. Magyarországot az eddig listavezető Málta követi, a szigetországban jelenleg 21,5 százalék ez az arány. A kormány április 8-ig meghosszabbította a hatályban lévő védelmi intézkedések hatályát - közölte Kiss Róbert rendőr alezredes. Húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat - közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth Rádióban. Szlávik János kiemelte, hogy a védőoltás nem jelent teljes védettséget, csak a betegeség súlyos lefolyását előzi meg, ezért akkor se szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva. Soha ekkora nem volt az egyéni felelősség, le kell venni a terhet a fekvőbetegeket ellátó rendszerről - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos a az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília kifejtette, továbbra is a brit mutáns agresszív terjedésének vagyunk tanúi, rendkívül leterheltek a kórházak és az intenzív osztályok. Egy meg nem nevezett baloldali képviselőnek tett fel kérdéseket Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója videónyilatkozatában, mert információi szerint a politikus a kínai vakcinát kapta meg, ami ellen a baloldal kampányolt. A Draskovics Tibor-féle minisztérium felelőssége is felmerülhet Czeglédy Csaba jogi szakvizsgája kapcsán – mondta híradónknak ifj. Lomnici Zoltán. A Századvég jogi szakértője közölte: jogi szakvizsgát csak elvégzett, leigazolt joggyakorlattal lehet tenni, ami - sajtóhírek szerint - Czeglédy Csaba esetében kifogásolható. Az innováció a fenntartható gazdasági növekedés kulcsa, fontos eszköze a társadalmi kihívásokra adott válaszoknak - mondta az innovációs és technológiai miniszter a Horizont Európa 2021-2027 kutatási és innovációs keretprogram elindulása alkalmából. Palkovics László kiemelte: a magyar kormány osztja ezt az uniós megközelítést, ennek érdekében kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztést és az innovációt, és célul tűzte ki, hogy Magyarország Európa egyik erős innovátora legyen. A napokban fogadja el a kormány a négy magyarországi övezet gazdaságfejlesztési tervét - közölte Navracsics Tibor. A világon 127,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,8 millió, a gyógyultaké 72 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett Észak-Macedóniába az első vakcinaszállítmány, amelyet a nyugat-balkáni ország a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX-programon keresztül rendelt meg. Romániában 24 településen voltak kisebb-nagyobb tüntetések vasárnap éjszaka a járványügyi korlátozások szigorítása ellen, hét esetben a résztvevők száma meghaladta a törvényes előírásokban megszabott százat. Szlovénia szigorított határátlépési feltételein, a beutazáshoz a határon 48 órásnál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatni, amelyet valamelyik európai uniós vagy schengeni tagállamban kell elvégezni. Csehországban tovább csökkentek az új igazolt koronavírus-fertőzések napi számai.Vasárnap a laboratóriumok 1722 új fertőzést szűrtek ki, ami tavaly december eleje óta a legalacsonyabb hétvégi szám. Oroszországban 293-ra csökkent az egy nap alatt regisztrált, új koronavírusos fertőzés okozta halálesetek száma a legfrissebb adatok szerint. Feloldották Angliában a koronavírus-járvány megfékezése végett csaknem három hónapja elrendelt kijárási korlátozásokat. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke április 6-án Törökországba látogat, hogy találkozzanak Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Oroszországban a Joe Biden elnök vezette amerikai kormányzat lépéseinek felülvizsgálata folyik, Vlagyimir Putyin orosz államfő az elemzést követően fog dönteni a kétoldalú kapcsolatok folytatásának mikéntjéről - jelentette ki a Kreml szóvivője. Négyszázkét határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. A Fővárosi Főügyészség kezdeményezi egy 26 éves külföldi férfi letartóztatását, aki szombaton lerángatott egy nőt az egyik fővárosi buszról és szexuális erőszakot követett el vele szemben - közölte a fővárosi főügyész. Illegális gyógyszergyárat számolt fel a rendőrség; a zsámbéki családi házban kialakított laborban vényköteles és orvosi ellenőrzés mellett adható altató-nyugtató hamis készítményeket készítettek, amelyeket elsősorban skandináv országokba vittek. Emberölés kísérlete miatt - nem jogerősen - nyolc év börtönre ítélt a Kecskeméti Törvényszék egy 39 éves kiskunhalasi férfit, aki leütötte, majd öngyilkosságnak álcázva az esetet, felakasztotta barátját. A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte egy fóti férfi letartóztatását, aki kisebb drogbarlangot rendezett be a lakásán - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék. Egy Dunaharasztiban működő sütőipari üzemet azonnali hatállyal felfüggesztett a Nébih súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt. A húsvéti közúti ellenőrzéseknél idén a biztonsági öv használatát is kiemelten ellenőrzi a rendőrség. BKK: A koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként mától átmenetileg nem nyitják ki az első ajtót az autóbuszokon és a trolibuszokon, a járművek első részét kordonnal zárják le. Megkezdődik az utascentrum építése a Keleti pályaudvaron - közölte a MÁV. Labdarúgó vb-selejtező: San Marino - Magyarország 0:3 Ezüstérmet szerzett Simon Sarolta és Szép Balázs vegyes váltóban az öttusázók világkupa-sorozatának budapesti versenyén. A Sopron Basket bejutott a női kosárlabda NB I legjobb négy csapata közé, miután a Vasas Akadémia elleni 107:35-ös győzelemmel összesítésben 2:1-re megnyerte a negyeddöntős párharcát. Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Alba Fehérvár KC 34:27 Férfi kézilabda NB I: Balatonfüredi KSE - Orosházi FKSE-Linamar 42:20; SBS-Eger - Dabasi KC VSE 26:26