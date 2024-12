Takaró Mihály: A magyarság megmaradásának záloga a kultúra és a nyelv megőrzése + videó

Hogy ez a munka sikerrel járt-e, hogy mennyire volt reménytelen küzdelem a 40 évnyi tiltást, elhallgatást ellensúlyozni, arról is szó volt a műsorban. Ezen kívül sok minden kiderül a Négyszemközt mostani adásából az évtizedekig elhallgatott irodalmi nagyjainkról, illetve arról is, hogyan veszítettük el Erdélyt és hogyan állítható az párhuzamba a Nyugat-Európában napjainkban zajló eseményekkel.

Nemcsak irodalomtörténészként, de költőként is sokat tett Takaró Mihály nemzeti identitásunk erősítéséért és azért, hogy a magyar nemzeti hagyomány minél több diákhoz eljusson. Annak érdekében is önzetlenül munkálkodott, hogy a kommunista diktatúra által „eltörölt”, elhallgattatott költők, írók – mások mellett Herczeg Ferenc vagy Wass Albert – végre méltó helyükre kerüljenek: vissza a köztudatba és a könyvespolcokra.

