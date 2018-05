Takarító-továbbképzésre kapott milliós támogatást a fideszes képviselő

Milliós csúcsszámítógépekre, és fejenként 3 milliós takarító-továbbképzésre is kapott uniós támogatást egy fideszes szekszárdi önkormányzati képviselő családjának cége – Hadházy Ákos szerint. Fajszi Lajos családja korábban több trafikot is nyert, takarító és parkgondozó cégei pedig százmilliós szerződéseket kötöttek állami cégekkel. Az LMP politikusa most azt mondta: Fajszi Lajos vállalkozásai között van olyan, amelyik több uniós támogatást kapott, mint a cég egész éves forgalma.

„Egészen bizarr belegondolni, 135 millió forintot kaptak néhány takarító, és néhány parkgondozó fűnyíró kiképzésére, illetve néhány adminisztrátor személyzet kiképzésére. Mindenképpen kérdéses, hogy miért kell 40 évnyi átlagbért kifizetni egy családi vállalkozásnak, néhány takarító és parkgondozó gyakorlati képzésére” – mondta Hadházy Ákos.