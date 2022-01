Takarítás szilveszter után

Hollik: A baloldal nem szavazta meg a mától életbe lépett intézkedéseket

Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni - így nyilatkozott korábban az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a kormány rezsicsökkentéséről. Márki-Zay Péter emellett támadást indított a minimálbérrel szemben is. A baloldal a parlamenti távolmaradással pedig nemcsak a legalacsonyabb bérből élők megsegítésére mondott nemet, hanem arra is, hogy csökkenjenek a vállalkozók adóterhei.