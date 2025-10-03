Takács Péter: Nem kérünk kórházbezárásokat + videó

Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, a kormány a teljes gazdasági eszköztárát a családok megsegítésére fordítja. Ennek legújabb, óriási sikerrel futó lépése a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése. A kedvezmény igénylését 27 ezer feletti anya kérte, és a tervek szerint jövőre megkezdődik a kétgyermekesek mentességének lépcsőzetes bevezetése is.
Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nem akarunk meghalni Ukrajnáért – ezt mondta miniszterelnök, miután részt vett a koppenhágai csúcsértekezleten, ahol az uniós vezetők ismertették háborús elképzeléseiket. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: Brüsszel stratégiája háborúba sodorhatja Magyarországot.