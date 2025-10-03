Takács Péter: Nem kérünk kórházbezárásokat + videó

Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel

Egészségügyi tanácsok, foci-szidalmazás, Azahriah és gyűlölködés: Látó János, akinek épelméjűsége is megkérdőjelezhető, a Tisza Párt online agitátoraként működik. A férfi rendszeresen támadja Orbán Viktort és jobboldali közéleti szereplőket, és megosztja Magyar Péter házi médiájának, a kontroll.hu-nak az anyagait. Az álhírbotrány főszereplője ma a Tisza Párt kampányát segíti.

Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, a kormány a teljes gazdasági eszköztárát a családok megsegítésére fordítja. Ennek legújabb, óriási sikerrel futó lépése a háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése. A kedvezmény igénylését 27 ezer feletti anya kérte, és a tervek szerint jövőre megkezdődik a kétgyermekesek mentességének lépcsőzetes bevezetése is.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.