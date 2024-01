Takács Péter: Nyolc meddőségi szakambulancia jön létre a vármegyei kórházakban 2024-ben + videó

Megosztás itt:

Amíg életképes embrió egy-egy stimulációból rendelkezésre áll, addig a társadalombiztosítás finanszírozza a beültetést. Bővül a száz százalékos társadalombiztosítási támogatással felírható gyógyszerek köre is. Az államtitkár kiemelte: a kormány célja, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen.

„A 2018-as állami beavatkozás előtt évente átlagosan olyan 5000-5700 beteg kerülhetett be meddőség kezelési eljárásokba, ez a szám azóta megduplázódott Az idén átlépte a tízezret azoknak a honfitársainknak száma, akik be tudtak kerülni az ellátó rendszerbe. A gyermekek születésének a számáról pedig érdemes tudni, hogy 2018 előtt átlagosan 1400-1450 gyermek született évente meddőségkezelési eljárásoknak köszönhetően, míg tavaly átléptük a 2300-as számot. Tehát ez is közel megduplázódott, ami rendkívül jó hír, de ezen még szeretnénk továbbiakban is javítani" - mutatott rá Takács Péter.