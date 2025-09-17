Takács Péter: A kormány erősíteni szeretne a szűrőprogramok szervezettségén

Megosztás itt:

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem közös budapesti, Healthy Living Symposium 2025 elnevezésű nemzetközi konferenciáján Takács Péter azt mondta, a megalapozott kormányzati programokhoz a tudományos kutatásokra kell támaszkodni, amihez kiváló alapot ad a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

A kulcs, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy érdemes ezekhez a programokhoz csatlakozni. A cél, hogy egészségben és jólétben menjen végbe az idősödés.

Az államtitkár kiemelte: ezek a célok és a hozzá kapcsolódó programok megvalósítása nemcsak az egészségügy feladata, ágazatok közötti összehangolt működést igényelnek.

Erre példaként az oktatást említette Takács Péter, az egészségtan és a mindennapos testnevelést már beépítették a tanmenetbe. Az intézkedések közé sorolta továbbá a nemdohányzók védelméről szóló törvény évekkel ezelőtti módosítását, vagy a népegészségügyi termékadó bevezetését.

Mint mondta, bármennyire is fejlett egy ország egészségügyi rendszere, az legfeljebb csak 10-13 százalékban járul hozzá az egyén egészségéhez. A genetikai adottság, a környezeti hatások, a szociális helyzet és az életmód befolyásolja nagyobb részt az egészségi állapotot.

A cél, hogy a várható élettartam és az egészségben várható élettartam közötti rést szűkítsék - emelte ki az egészségügyi államtitkár.

Takács Péter megemlítette: a kormány erősíteni szeretne a szűrőprogramok szervezettségén, amiben számítanak a háziorvosokra.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint a jövő egyik fontos kérdése lesz az egészséges öregedés problémája.

A rektor azt mondta, bizonyos országokban a 65 év felettiek száma messze meghaladja a 18 évesnél fiatalabbak számát, és ez jelentősen átrendezi azokat a feladatokat, amelyekben eredményeket kell elérni.

Kiemelte: nem az öregedés természetes folyamata a probléma, ugyanakkor, ha az öregedés egészségben, megfelelő fizikai, mentális és szociális környezetben történik, akkor az egy produktív időszak is lehet.

A baj akkor van, ha az egészségben eltöltött évek száma csökken, a cél ezeket az éveket meghosszabbítani egy elfogadható életminőség érdekében - emelte ki.

Merkely Béla kitért arra, hogy Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél komoly eredményeket értek el, a nyolcéves várható élettartam-növekedés is ezen terület megfelelő, magas szintű kezelésének is köszönhető.

Nagy jelentősége van a korai diagnózisnak - emelte ki a rektor, hozzátéve, hogy a Semmelweis Egyetemnek saját népegészségügyi programja van, családbarát egyetemként nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a korai diagnózisra és a szociális és családi háttérre.

Mindemellett az egyetem igyekszik a tudományosan megalapozott információkat minél szélesebb körben terjeszteni, mint mondta, ma már az egyetem honlapja az egyik legnépszerűbb egészségügyi honlap.

Magyarországon van az egyik legjobb egészségügyi ellátás Európában, a legnagyobb problémát a rizikófaktorok jelentik, mint az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, az elhízás és a dohányzás. "Ezek ellen kell dolgozni" - emelte ki.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem szeptember 17. és 19. között rendezi meg a Healthy Living Symposium 2025 eseményt Budapesten. A konferencia azt a kérdéskört járja körül, hogyan élhetünk a lehető leghosszabb ideig, a lehető legjobb egészségben és a lehető legmagasabb életminőségben.

Forrás: MTI

Fotó: MTI