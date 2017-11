Tájékoztatósorozatot szervez a Jobbik Szegeden

Heti rendszerességgel szervez tájékoztatót a Jobbik szegedi szervezete, amely a párt országos programjáról számol be. A Kormányváltás 2018 szegedi pontjai között szerepelt a háziorvosi rendszer leépülésének megakadályozása, a kisvállalkozói szektor megerősítésének lehetőségei, valamint az Orbán–Gyurcsány-féle korrupciós nagykoalíció működése is. A Jobbik szegedi elnöke a kormány nemzeti konzultációját is kritizálta, mivel szerinte a Soros-terv Fidesz által kreált víziói mellett a kormánynak más tervei is vannak.

„A szegedi Fidesz megfejelte azzal, hogy egyfajta Botka-tervről beszél, amelyben az üresen álló önkormányzati lakásokba migránsokat telepítenének be. Ez jogi nonszensz, hiszen egyetlenegy önkormányzatnak sincs ehhez joga, bevándorlási kérdésben egyedül a magyar állam illetékes, tehát ha problémájuk van, akkor a saját kormányukkal van bajuk a szegedi fideszeseknek és fidelitasosoknak” – mondta Tóth Péter, a Jobbik szegedi szervezetének elnöke.