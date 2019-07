Tájékoztatókkal segíti a nyaralókat a Gazdasági Versenyhivatal

A visegrádi országok (V4) és Közép-Európa sikerét hozta a legutóbbi európai uniós csúcs - mondta Varga Judit igazságügyi miniszterjelölt. Naponta 8-10-szer javallott inni, kisebb mennyiségeket - mondta Antal Emese, a Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. A lakosság egy része visszafogta a költekezést májusban, és a családok tervezni kezdtek a nagyobb beruházást jelentő lakás- vagy autóvásárlás előtt - mondta a Magyar Nemzetnek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Biztonságosabb és kiszámíthatóbb lesz az önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális intézmények működése, ugyanis a béremelkedésből eredő munkáltatói többletteher a jövő évtől beépül a normatív támogatásba - mondta Fülöp Attila államtitkár. A klímaváltozás miatt elveszti árelőnyét a déli tájolás a lakáspiacon - mondta a Magyar Hírlapnak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Hat ellenzéki párt, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum megállapodott arról, hogy az őszi önkormányzati választásokon közösen támogatott jelölteket indít minden budapesti kerületben - mondta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. Karácsony Gergely teljesen alkalmatlan a főváros vezetésére, még egy kerületet sem tud vezetni, a többieket meg csak a hatalom és a pénz érdekli - közölte a Fidesz. Már több mint kétezren nyújtottak be kérelmet a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kapcsolatban – közölte Novák Katalin államtitkár. Ismételt vádemelésre lehet szükség Czeglédy Csaba ügyében, miután a Szegedi Törvényszék elutasította az ügyészség indítványát, amelyben az eljárás folytatását kérték – mondta Budai Gyula a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Demeter Márta országgyűlési képviselői mentelmi jogának felfüggesztését indítványozza Polt Péter legfőbb ügyész. Demeter Márta igazsága tudatában áll minden eljárás elé - reagált az LMP-frakció arra, hogy Polt Péter legfőbb ügyész hivatali visszaélést feltételezve kéri az Országgyűléstől a képviselő mentelemi jogának felfüggesztését. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a parlamentben a héten elfogadott törvényjavaslattal a jövőben meg tudják majd előzni a hasonló helyzeteket. Függetlenként indul a szegedi polgármesteri posztért Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Tehetséges, nyelveket beszélő diplomás fiatalokra van szüksége a közigazgatásnak - hangsúlyozta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A Magyar Tudományos Akadémia átalakítása erősíti a kutatások szabadságát és függetlenségét - nyilatkozta Palkovics László, az innovációs és technológiai miniszter a Magyar Hírlapnak. Jelentős plusz keresletet hozhat a bővülő magyar újautó-piacon a nagycsaládosok számára júliustól elérhető, autónként maximum 2,5 millió forintos állami támogatás, a lízingcégek felkészültek a várható rohamra - közölte a Magyar Lízingszövetség. Európa egyik legmodernebb csomagoló- és logisztikai üzemét építi fel a kormány támogatásával 7 milliárd forintból a Deufol Debrecenben, egyben ez lesz a német vállalat délkelet-európai regionális központja is. A fideszes Kocsis Máté lehetővé tenné, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testületek rendeletben dönthessenek a településen található dohányboltokban a 22 és 6 óra közötti szeszesital-árusításról. A legendás Ikarus gyár csaknem 40 autóbusza - köztük számos oldtimer jármű - mutatkozik be a hétvégén az I. Ferihegyi Ikarus Találkozón, az Aeroparkban. Két százalék közelében a munkanélküliség Komárom-Esztergom megyében. Átadták a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet felújított felnőtt kardiológiai osztály intenzív terápiás részlegét. Elkezdődött a Műanyagmentes július, a kezdeményezés célja az egyszer használatos műanyagok használatának kiiktatása. Az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka szerint nem sértette az uniós jogot a magyarországi kiskereskedelmi különadó. Azt kérte az Európai Parlamenttől az Európai Tanács leköszönő elnöke, hogy támogassa az Európai Bizottság elnöki posztjára jelölt Ursula von der Leyent. Donald Tusk a testület strasbourgi plenáris ülésén megjegyezte, a fő uniós intézmények vezető posztjain először sikerült tökéletes nemi egyensúlyt elérni. Horvátország védi az Európai Unió határait, ezért elvárja, hogy az unió pozitív véleményt fogalmazzon meg Horvátország schengeni övezethez való csatlakozásáról - mondta Kolinda Grabar-Kitarovic horvát kormányfő. Megtalálták a szombaton megszökött háromméteres pitont Cambridge-ben. Zárt ajtók mögött tartott megbeszélést Ferenc pápa és Vlagyimir Putyin a Vatikánban, ahol az orosz elnököt Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár is fogadta. A világ legnagyobb algavirágzása zajlik a Nyugat-Afrika és a Mexikói-öböl közti óceánterületen - figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik szerint az aggasztó jelenség állandósulhat a térségben. A szűnni nem akaró harcok ellenére egyre több szíriai menekült tér vissza hazájába: az év első hónapjaiban több mint 35 500 ember szervezte meg magának a hazautat az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint. Irán bekérette a külügyminisztériumba a teheráni brit nagykövetet, miután a Gibraltári-szorosban megállítottak egy iráni kőolajszállító hajót. Felborult egy migránsokat szállító csónak Tunézia partjainál – mintegy 80 migráns vesztette életét. A venezuelai biztonsági erők kínzást és gyilkosságokat alkalmaznak az ellenzék elhallgattatására - állapította meg egy ENSZ jelentés. Húsevő baktériumoktól származó fertőzés bukkant fel az Egyesült Államok keleti partvidékén, az amerikai médiumok a napokban több ilyen esetről beszámoltak. Vádat emeltek Londonban Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök 28 éves unokája ellen; a BBC orosz hírszolgálának jelentése szerint kokain hatása alatt öngyilkossággal fenyegetőzött, majd mellkason ütött és a karján megharapott egy rendőrt. A görög hatóságok rekord mennyiségű, 5,3 tonna Captagon nevű dizájnerdrog tablettát foglaltak le Athén kikötővárosában, Pireuszban egy teherhajón. Súlyos felelősség terheli a Viking Sigyn kapitányát a balesetért - jelentette ki Sógor Zsolt, a Panoráma Deck Kft. jogi képviselője. Vádat emelt a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség egy férfi és két társa ellen, akik külföldön bérelt járműveket Magyarországon adtak el hamis adatokkal 2015 és 2017 között. Balesetben meghalt egy motoros Hajdúnánásnál. Baleset miatt torlódnak a járművek az M0-son, Szigetszentmiklós közelében. Rejtett kamerát talált egy nő egy balatonboglári apartmanház fürdőszobájának falában, a rendőrség eljárást indított a tulajdonossal szemben. Karbantartás miatt két hétvégén is pótlóbusz viszi az utasokat a csepeli HÉV vonalán. Hétfőtől változik a forgalmi rend a 4-es főút szolnoki elkerülő szakaszán burkolat- és hídfelújítási munkálatok miatt: július 8. és 12. között szakaszosan félpályás lezárás lesz érvényben. Három magyar sakkozó indulhat a szeptember 9-én kezdődő világkupán, amelyről az első két helyezett kerül be a nyolcfős világbajnok-jelölti döntőbe. Disztl Lászlót nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó OTP Bank Ligában újonc Kaposvári Rákóczi. A magyar válogatott 62:59-re kikapott a brit csapattól a női kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében, így a folytatásban az 5-8. helyért játszhat. A Szudi Ádám, Pergel Szandra duó bejutott a negyeddöntőbe a vegyes párosok között az asztaliteniszezők World Tour-sorozatának dél-koreai állomásán, Puszanban. Kettős magyar siker született 200 méter pillangón a junior úszók kazanyi Európa-bajnokságán: a számot Berecz Blanka nyerte Fábián Fannit megelőzve. A negyeddöntőben kiesett Szudi Ádám, Pergel Szandra duó a vegyes párosok versenyéből az asztaliteniszezők World Tour-sorozatán.