Tájékoztató kampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt brutális adóemelési terveiről + videó

Szűcs Gábor: "Magyar Péter csak letagadta az egészet, a baloldali sajtó pedig próbálja maszatolni az ügyet. Nem írnak róla, máshogyan keretezik, miközben teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Minden magyar családot érintő sarcolásról. Éppen ezért a kampányunk célja, hogy minél több emberhez eljusson, mire készül a Tisza, mik az ő terveik. Nagyon egyszerű. Lényegében a választók átverésével szeretnének elindulni a 2026-os választáson. Erről szól az egész."

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom saját videója: