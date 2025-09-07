Keresés

2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Belföld

Tájékoztató kampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt brutális adóemelési terveiről + videó

2025. szeptember 07., vasárnap 11:03 | HírTV
adóemelés Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza Párt Tájékoztató kampány

Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója Kötcséről jelentkezett be az NEM új plakátjai mellől.

  • Tájékoztató kampányt indít a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt brutális adóemelési terveiről + videó

Szűcs Gábor: "Magyar Péter csak letagadta az egészet, a baloldali sajtó pedig próbálja maszatolni az ügyet. Nem írnak róla, máshogyan keretezik, miközben teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Minden magyar családot érintő sarcolásról. Éppen ezért a kampányunk célja, hogy minél több emberhez eljusson, mire készül a Tisza, mik az ő terveik. Nagyon egyszerű. Lényegében a választók átverésével szeretnének elindulni a 2026-os választáson. Erről szól az egész."

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom saját videója:

