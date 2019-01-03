2019. január 3.,
csütörtök, Genovéva, Benjámin napja

Tájékoztató kampányt indít a kormány

Hír TV

2019. január 3., csütörtök 15:37

„Magyarország jobban teljesít” címmel tájékoztató kampányt indít a kormány - tudta meg a Magyar Idők.

A lap azt írja: az akcióval az eddig elért legfontosabb eredményeket népszerűsítik majd. A többi között szó lesz a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről, a családtámogatási rendszerről és a gazdaság növekedéséről is. A szlogent először 2013 tavaszán használta a második Orbán-kormány.

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