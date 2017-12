Tagadja a posta, hogy nem kézbesít csomagokat az Erzsébet-utalványok miatt

SOROS GYÖRGY: A KORMÁNY NEM A KÖZ JAVÁT, CSAK SAJÁT HATALMI ÉS ANYAGI ÉRDEKEIT TARTJA SZEM ELÕTT, A "SOROS-TERV" ELLENI PROPAGANDAKAMPÁNY KUDARCOT VALLOTT. VONA GÁBOR: KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉSBE KEZD A JOBBIK ÉS AZT SEM ZÁRJUK KI, HOGY AZ UTCÁRA HÍVJUK AZ EMBEREKET - EGYENESEN. IDÉTLENKEDÉSNEK TARTJA VONA GÁBOR KIÁLLÁSÁT KOCSIS MÁTÉ; A FIDESZ EGYKORI KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA REMÉLI, HOGY MINDENKI EL TUD INDULNI A 2018-AS VÁLASZTÁSOKON. HA TÜNTETÉST SZERVEZNE A JOBBIK AZ ÁSZ ÕKET ELLEHETETLENÍTÕ DÖNTÉSE MIATT, A MOMENTUM TELJES MELLSZÉLESSÉGGEL KIÁLLNA A LEGNAGYOBB ELLENZÉKI PÁRT MELLETT. HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ: AZT SZERETNÉNK, HOGY MINÉL ELÕBB TISZTÁZÓDJON A HELYZET ÉS HOGY ILYEN KONCEPCIÓS PER JELLEGÛ ELJÁRÁSOK NE FORDULJANAK ELÕ MAGYARORSZÁGON. EGYÜTT: SZABOLCSBAN VÁLASZTÁSI CSALÁSRA KÉSZÜL A FIDESZ. LÖVEI CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ: A KORMÁNY A VOKSOKÉRT CSERÉBE NYUGDÍJBAN RÉSZESÍTI A MAGYARORSZÁGRA BEJELENTETT, VALÓJÁBAN UKRAJNÁBAN ÉLÕ EMBEREKET. MSZP: A VÁROSVEZETÉS KÜLDJE VISSZA ÉS JAVÍTTASSA KI A 3-AS METRÓ KÖZELMÚLTBAN FELÚJÍTOTT, DE SZERINTÜK MÁR ROZSDÁSODÓ "RONCSSZERELVÉNYEIT". MSZP: EMELJÉK DUPLÁJÁRA A GYEREKEK SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK ÖSSZEGÉT! JOBBIK: ÜTEMEZETTEN FEL KELL ZÁRKÓZTATNI AZ EGYENRUHÁSOK BÉREIT. AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN 352 MILLIÓ FORINTBÓL MEGÚJUL A SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDELÕINTÉZET. PÁRATLAN EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉST ENGED A GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY JELENTETTE KI VARGA MIHÁLY. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: BÁRMELYIK PILLANATBAN ÖSSZEOMOLHAT A SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÁS, A MENTÕSZOLGÁLAT A MÛKÖDÕKÉPESSÉGE HATÁRÁN VAN. INDULNAK A CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI MUNKÁLATAI JELENTETTE BE TARLÓS ISTVÁN. MA KEZDÕDÖTT A HARMADIK IZRAEL ELLENI PALESZTIN FELKELÉS, A LIBANONI HEZBOLLAH FEGYVERES SZERVEZET TÁMOGATJA AZ ÚJABB INTIFÁDÁT. A GÁZAI ÖVEZETBEN, CISZJORDÁNIÁBAN ÉS JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN AZ IZRAELI HADSEREG ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI ÖSSZECSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB 80-AN MEGSÉRÜLTEK. REX TILLERSON: FELTEHETÕEN KÉT ÉVEN BELÜL MÉG NEM KÖLTÖZIK AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG TEL AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE. BREXIT: GARANTÁLTAK A BRIT KILÉPÉSIG ÉRKEZÕ KÜLFÖLDI EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGOSULTSÁGAI, ERRÕL IS INTÉZKEDIK A BRIT KILÉPÉSRÕL BRÜSSZELBEN VÉGLEGESÍTETT MEGÁLLAPODÁS. MATEUSZ MORAWIECKI EDDIGI KORMÁNYFÕ-HELYETTES, VÁLTJA A LEMONDÁSÁT BENYÚJTÓ BEATA SZYDLÓT A LENGYEL MINISZTERELNÖKI POSZTON. A LENGYEL ALSÓHÁZ MEGSZAVAZTA A BRÜSSZEL ÁLTAL ELÕZETESEN KIFOGÁSOLT TÖRVÉNYT A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRÓL. VELENCEI BIZOTTSÁG: KOMOLY KOCKÁZATOT JELENTENEK A LENGYEL IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS EGÉSZÉRE A VARSÓ ÁLTAL JAVASOLT BÍRÓSÁGI REFORMOK. OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MOSZKVA KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNY FENNTARTÁSÁRÓL. SZERGEJ LAVROV: WASHINGTON ÚGY TESZ, MINTHA SZÁNDÉKOSAN KI AKARNÁ PROVOKÁLNI PHENJAN RAKÉTAKÍSÉRLETEIT. AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETETTSÉG MIATT JAPÁN FELGYORSÍTHATJA AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER TELEPÍTÉSÉT, EREDETILEG 2023-IG TERVEZTÉK KIÉPÍTENI A RENDSZERT. HÚSZ HÁZ LEÉGETT DÉL-KALIFORNIÁBAN ÉS 23 EZER HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT; MÁR TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI. VÁDAT EMELT A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÓ ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG, P. LÁSZLÓ AKÁR ÉLETFOGYTIGLANT IS KAPHAT. AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT. VÁDAT EMELTEK A BÕNYI RENDÕRGYILKOSSÁG ÜGYÉBEN A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉKEN, AZ ELKÖVETÕ AKÁR ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSSEL IS BÜNTETHETÕ. BÁZISOLAJJAL ÜZLETELÕ BÛNSZERVEZETET SZÁMOLT FEL A NAV; A GYANÚSÍTOTTAK 260 MILLIÓ FORINT JÖVEDÉKI ADÓT NEM FIZETTEK MEG AZ ÁLLAMNAK. ELSODORT EGY AUTÓ KÉT BABAKOCSIT A FÕVÁROS X. KERÜLETÉBEN; AZ EGYIK KISGYEREK KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT A BALESETBEN, A MÁSIKNAK NEM ESETT BAJA.