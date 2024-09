Tagad a botrányba került karateedző

Ismert, A. Tibor az a karateedző, aki júliusban a szolnoki kalandparkban bántalmazta a hétesztendős jászberényi kisfiút. Az ügy országos botránnyá nőtt. A. Tibor bocsánatot kért és minden tisztségéről lemondott, a hazai karateszövetség nyomban eltiltotta, az esetet még Orbán Viktor miniszterelnök is kommentálta, tűrhetetlennek nevezve azt. Nem sokkal később tanítványainak sora állt elő azzal, hogy egykor velük szemben is bántalmazóan lépett fel a tréner.

