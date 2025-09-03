Tabutémák a Tiszánál: adóemelés, háború, LMBTQ – ezekről nem beszélhetnek

Megosztás itt:

Egyre csak gyűlnek a felhők Magyar Péter és a Tisza Párt felett, amióta Tarr Zoltán fórumot tartott Etyeken, és kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni. „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

Azt is mondta Magyar Péter alelnöke, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!