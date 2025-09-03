Keresés

Belföld

Tabutémák a Tiszánál: adóemelés, háború, LMBTQ – ezekről nem beszélhetnek

2025. szeptember 03., szerda 06:47 | Magyar Nemzet
Tabu TISZA Párt

Adóemelés, Ukrajna, migráció, gender – ezek mind tiltott szavak Magyar Péterék szótárában. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a párt szándékosan hallgatja el a kellemetlen ügyeket, mert tudják: ha kimondanák, összeomlana a látszat.

  • Tabutémák a Tiszánál: adóemelés, háború, LMBTQ – ezekről nem beszélhetnek

Egyre csak gyűlnek a felhők Magyar Péter és a Tisza Párt felett, amióta Tarr Zoltán fórumot tartott Etyeken, és kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni. „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. 

Választást kell nyerni, utána mindent lehet.” 

Azt is mondta Magyar Péter alelnöke, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

