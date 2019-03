Tabukat döntögetne az egészségügyben az MNB

Új alapokra helyeznék az egészségügy működését a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi programjának javaslatai – számol be a Magyar Nemzet. Az MNB múlt héten tette közzé 330 pontos tervezetét.

Ennek alapján jövőre például olcsóbban hozzájuthatnának a gyógyszereikhez azok a betegek, akik betartják a háziorvosuk utasítását. A javaslatcsomag kedvezne a kismamának is azzal, hogy tb-támogatással is lehetne 4D-s ultrahangot készíttetni, illetve számla ellenében hozzájárulna a társadalombiztosítás a várandós nők magánorvosi költségeihez is. A javaslatcsomag alapján csökkenne a gyerekek védőoltásainak ára is.