Szuverenitásvédelmi Hivatal: Mintegy 245 millió forintnak megfelelő dollárt kapott Amerikából a Telex

Megosztás itt:

A közlemény szerint a hivatalos pénzügyi kimutatások szerint 334 800 dollár (mintegy 111 millió forint) közvetlenül bérköltségként került elszámolásra a szerkesztőség és a tulajdonosi kör számára, ami a teljes támogatás 45,2 százaléka.

A projekt "oktatási" célú keretének minősített 325 364 dollár (mintegy 108 millió forint) - amely papíron a tanárok és mentorok továbbképzését szolgálta - döntő része szintén a Telexhez kötődő vezetőknél és újságíróknál kötött ki - írták.

Ebből 256 860 dollár (mintegy 86 millió forint) ugyancsak személyi juttatásként, fizetésként lett elszámolva - tették hozzá.

A közlemény szerint a bérköltségként és személyi juttatásként elszámolt kifizetések együtt 591 660 dollárt tesznek ki, ami a teljes támogatás 80 százaléka, vagyis mintegy 196 millió forint.

A dokumentumok szerint tehát az amerikai külügyminisztériumi pénzek jelentős részét valójában a Telex vezetőinek és újságíróinak bérére költötték - áll a hivatal közleményében.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock