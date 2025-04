Szuverenitásvédelmi Hivatal: koncepciós eljárás zajlik a szuverenitásvédelmi törvénnyel és Magyarországgal szemben

Megosztás itt:

A tárgyalás előtt a LIBE delegációvezetője elzárkózott attól, hogy videó- vagy hangfelvétel készüljön, vagyis megakadályozták, hogy a magyar és az európai állampolgárok hiteles és pontos képet kaphassanak a találkozóról.

"A találkozó során világossá vált, hogy miért zárták ki a nyilvánosságot: koncepciós eljárás zajlik a szuverenitásvédelmi törvénnyel és Magyarországgal szemben" - írták. A delegáció tagjai a USAID és a brüsszeli bizottság által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetek vádjait ismételgették, és elzárkóztak attól, hogy a hivatal elnökének bármilyen kérdésére vagy felvetésére érdemi választ adjanak - fogalmaztak.

A hivatal szerint a magát tényfeltárónak nevező bizottság működése álságos, hiszen az Európai Bizottság már megindította a kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, amelyet az Európai Parlament is támogat.

Továbbá a bizottságban részt vevő képviselőknek is nyilvánvaló a személyes pártpolitikai elkötelezettsége; az egyik bizottsági tag például pár hónappal ezelőtt egy budapesti pártrendezvényen is felszólalt, "most pedig pártatlan tényfeltáróként tetszeleg" - olvasható a közleményben.

"Ez a látogatás is megerősíti, hogy összehangolt politikai beavatkozás zajlik Magyarországgal szemben. A Szuverenitásvédelmi Hivatal nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak és folytatja a külföldi beavatkozások feltárását" - fogalmazott közleményében a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Forrás: MTI

Fotó: MTI