Szuverenitásvédelmi Hivatal: A Transparency International politikai nyomásgyakorló tevékenységet fejt ki

A Transparency International nemzetközi hálózatának magyarországi alapítványa egy globális lobbihálózatba illeszkedve, politikai nyomásgyakorló tevékenységet fejt ki. Manipulációra és dezinformációra alkalmas, tudományosan is megkérdőjelezhető „korrupcióérzékelési indexét” pedig Magyarország lejáratására használja fel a nemzetközi nyilvánosságban - a Magyar Nemzet értesülései szerint ezek is a főbb megállapítások közé tartoznak abban a jelentésben, amelyet a Szuverenitásvédelmi Hivatal készített a magyarországi alapítványról.

Külföldi pénzek, külföldi érdekek

A lap úgy tudja, jelentésük a véglegesítés előtt áll, és hamarosan közzé is tehetik azt. Ugyanakkor az alapítvány nem működött együtt a hivatallal a vizsgálatban. Ügyvezető igazgatója, Martin József Péter - korábbi ismert balliberális gazdasági újságíró és főszerkesztő - a Mozgó Világnak adott interjúban maga mondta el, hogy nem hajlandóak például betekintést adni egyes szerződéseikbe. De általában is megtagadták az együttműködést, „szükségtelennek” (!) és „az uniós normákkal is ellentétesnek” tartva magát a szuverenitásvédelmi törvényt is, amelyet tavaly fogadott el az Országgyűlés. A jogszabályt baloldali szervezetek nyomban támadni kezdték.

Az alapítvány átláthatósága márpedig azért lényeges, mert az alapítvány saját tavalyi pénzügyi beszámolója szerint a belföldi támogatóktól kapott támogatásai (adományok vállalatoktól, magánszemélyektől) jelentéktelen arányt, mindössze 1,7 százalékot tesznek ki - ebben az egyszázalékos SZJA-felajánlások nincsenek benne – a durván 100 millió forintos éves bevételükben. Vagyis az alapítványt döntően külföldről pénzelik, mégpedig - mint a Szuverenitásvédelmi Hivatal friss jelentése megállapítja - egy globális lobbihálózatba illesztve és a hazánkkal szembeni politikai nyomásgyakorlásra felhasználva azt. A nagy támogatóik között szerepelnek például Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai és az Európai Bizottság. De nyugati országok közvetlenül is támogatják őket.

