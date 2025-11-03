Szuverenitási kérdéseket vethet fel az osztrák Strabag magyar belügyekbe való esetleges beavatkozása

Megosztás itt:

A régi liberális hálózat is a Tisza Pártban látja a reményt az Orbán-kormány leváltására, ezért léphetett akcióba a nyugati szomszédunkban évtizedek óta aktív közéleti szerepet is vállaló, egyik legnagyobb pártfinanszírozó, a Strabag osztrák építőpari vállalat tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner.

A részletekről egyelőre nincsenek információk, de tény, hogy Lázár János bejelentése – amely szerint „a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba, a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják” – egy nap elteltével nagy vihart kavart Ausztriában.

Bár a Strabag addigra cáfolni igyekezett a kapcsolatát a Tisza Párttal, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vizsgálatot kezdeményezett a törvényhozásban, a Nemzeti Tanácsban és felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális NEOS nevű párt elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet.

Nem véletlen, hogy az FPÖ rögtön és célzottan az NEOS, vagyis az Új Ausztria és Liberális Fórum elnevezésű formációt kérte számon, hiszen a jelenleg a bécsi kormánykoalíciót erősítő párt fő szponzora a már említett Strabag-vezér. A patrióta FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker a közleményében konkrétan meg is nevezte az iparmágnást, azt firtatva a NEOS elnökénél, hogy a liberálisokhoz köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner – támogatták-e a Tisza Pártot. Ami Ausztriában közismert, hazánkban talán kevésbé, holott Magyarországon sem előzmények nélküli a Strabag politikai befolyásolási kísérlete.

Fotó: Shutterstock