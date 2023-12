Az amerikai pénzekkel kitömött Political Capital így védené hazánk szuverenitását

Megosztás itt:

Sajátos szuverenitásvédelmi csomagot készített a dollárbaloldalnak a Soros-hálózat, az Európai Unió, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányzati és titkosszolgálati szervei által is finanszírozott Political Capital (PC).

A magyar közéletben két évtizede jelen lévő szervezet egyértelműen elkötelezett a nemzetállamok ellen dolgozó liberális, globalista erőknek, ami önmagában kétségbe vonja, hogy a javaslataik Magyarország valódi önrendelkezését szolgálnák.

Nem meglepő tehát, hogy áttekintve a PC honlapján olvasható szöveget, teljesen egyoldalú és a valós nemzetközi viszonyokkal köszönőviszonyban sem álló helyzetértékelést, illetve javaslatokat fogalmaznak meg. A hazai baloldal és a nemzetközi globalista hálózat évek óta ismert toposzai jelennek meg a csomagban. Ennek lényege, hogy szerintük „az olyan birodalmi logikát képviselő autoriter nagyhatalmak, mint Oroszország vagy Kína, egyre sikeresebben törekednek a magyar politikai szereplők és a közvélemény rosszindulatú befolyásolására, egyszersmind Magyarország külső szuverenitásának megsértésére”. A PC ezért azt javasolja, hogy ezek ellen lépjen fel a magyar kormány, miközben úgy vélik, az EU és a NATO szövetségi rendszerben vállalt kötelezettségeknek való megfelelés nem tekinthető a szuverenitás külső sérelmének. Arról persze egy szót sem ejtenek – írja cikkében a Magyar Nemzet –, hogy Brüsszel olyan kérdésekben akarja ráerőltetni a központi akaratot hazánkra, amiket az uniós szerződések nem tartalmaznak, illetve amelyeket éppen a hivatkozott megállapodások utaltak nemzeti hatáskörbe.

A belpolitikai életbe, a választásokba való külföldi beavatkozás eltűrése sem uniós, vagy NATO-kötelezettség, sőt a vezető nyugati államok, így például az USA is, szigorú törvényekkel tiltják és üldözik az ilyen jellegű külső befolyásolási kísérleteket a saját országukban.

Mesébe illő támogatások

Az átlátszó politikai pamfletnek tekinthető javaslatcsomag alkotóitól nem újdonság ez a fajta baloldali propaganda, hiszen a Political Capital régi Soros-szövetséges és amerikai kormányzati szervekhez is ezer szállal kötődik.

A közelmúltban, október 11-én nagyszabású rendezvényt szerveztek Budapest Forum 2023 néven, a fővárosi önkormányzat, a Soros-egyetem és a Political Capital szervezésében, a CEU belvárosi épületében. Itt megjelentek a baloldalt külföldről támogató nagy szervezetek, és maga Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.

A Political Capital vezetője, a társszervező Krekó Péter pedig egyesével felolvasta a szponzorok neveit, majd őszintén elmondta, hogy olyan partnereik vannak, amelyek valóban mesébe illő együttműködést hoztak számukra. A promófalon szerepel a NED (National Endowment for Democracy) és a GMF (German Marshall Fund), valamint más külföldi szervezetek, így a Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, illetve a Soros-egyetem és a PC is feltűnt.

Erős amerikai befolyás a PC-nél

Itt érdemes megállni két említett szervezetnél, a NED-nél és a GMF-nél. Emlékezetes ugyanis, hogy a dollárbaloldal 2022-ben kirobbant, külföldi finanszírozási botránya miatt indult titkosszolgálati vizsgálat megállapításai között a Nemzeti Információs Központ (NIK) nyilvánosságra hozott jelentésében hangsúlyosan megjelent a két globalista ngo és a PC kapcsolata. A NIK által vizsgált Political Capital bankszámlaforgalmi adatai alapján bevételeinek csaknem fele külföldi eredetű. A külföldi társadalmi szervezetektől érkező támogatások csaknem háromnegyede származik a NED-től és a GMF-től. Érdemes azt is megjegyezni, hogy egyik támogatójukat a NED-et szakértők a CIA hivatalossá tett külföldi megjelenéseként tartják számon.

A jelentés rámutatott arra is, hogy a PC aktív szerepet vállal a magyar közvélemény orosz–ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjának formálásában, ami egyértelműen külföldi támogatású politikai befolyásolási akciónak tekinthető.

A magát függetlennek nevező elemzőcég 2021–22-ben a budapesti amerikai nagykövetségtől is kapott pénzt méghozzá „az orosz befolyás veszélyeinek” kutatására.

A fentiek fényében érthető, hogy – bár a magyar emberek döntő többsége ellenzi, a PC vezetője, Krekó Péter – a dollárbaloldal politikusaihoz hasonlóan – kiállt az ukrajnai fegyverszállítások mellett. „Bocsánat, hogy magyar emberek ellen használnák, merthogy ők is be vannak sorozva a seregbe. Ehhez képest ugyebár magyarok is kapnák ezeket a fegyvereket. Tehát, hogy ez szerintem, hatékony segítséget nyújthat” – mondta az ATV-ben 2022 február végén.

Ugyanez, az Ukrajnába történő fegyverszállítás a Momentum Mozgalom mindmáig gyakran hangoztatott álláspontja, azé a Momentum Mozgalomé, amely törvényszintre emelné a Sorosék által pénzelt Political Capital külföldi befolyás ellen irányuló csomagját.

A teljes cikket a Magyar Nemzet Online-on olvashatják.