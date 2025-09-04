Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 04. Csütörtök Rozália napja
Jelenleg a TV-ben:

Háttérkép

Következik:

Monitor 23:40

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szuverenitás a tét: brüsszeli nyomás és a Tisza Párt a Tranzit Fesztivál fókuszában + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 21:25 | Mandiner

A tihanyi Tranzit Fesztiválon a magyar nemzeti szuverenitás kérdése került terítékre. Tuzson Bence, László András és Horváth József élesen bírálták a brüsszeli politikai nyomásgyakorlást és a Tisza Párt szerepét, amely szerintük inkább külföldi érdekeket szolgál, mintsem valódi politikai alternatívát kínál. A 2026-os választások tétje: megőrizhető-e Magyarország függetlensége?

  • Szuverenitás a tét: brüsszeli nyomás és a Tisza Párt a Tranzit Fesztivál fókuszában + videó

Tuzson Bence hangsúlyozta: a jelenlegi belpolitikai helyzet szoros összefüggésben van a szuverenitás kérdésével, amelyet Brüsszel — az ellenzéken keresztül — egyre gyakrabban próbál meg korlátozni.

Véleménye szerint: „ A Tisza inkább egy egyszemélyes brüsszeli projekt, mintsem valódi politikai párt."

László András úgy fogalmazott: Magyar Péter hozzászokott a brüsszeli elit támogatásához, amely rendre figyelmen kívül hagyja a nemzeti törvényeket és bíróságokat. Példaként Lengyelország esetét hozta fel, ahol hasonló nyomásgyakorlás figyelhető meg.

Horváth József még élesebben fogalmazott: véleménye szerint példátlan, hogy egy magyar politikai formáció ilyen nyílt kapcsolatban álljon külföldi – akár ellenséges – titkosszolgálatokkal.  Horváth József szerint, a Barátság kőolajvezeték elleni támadás nem katonai, hanem tisztán politikai támadás volt, amely ráadásul két uniós tagállamot érintett. Ennek ellenére Brüsszel mégis hallgat. Ez veszélyes precedenst teremt.

A résztvevők hangsúlyozták: Brüsszel fokozatosan kiterjeszti saját hatásköreit, továbbá jogi alap nélkül avatkozik bele tagállami kompetenciákba. Véleményük szerint a globalista elit ilyen típusú hatalomkoncentrációja veszélyezteti a nemzetállamok önrendelkezését. A beszélgetés végkicsengése egyértelmű: a 2026-os magyarországi választások tétje nem csupán politikai, hanem szuverenitási kérdés is. A beszélgetésen felmerült az energiabiztonság kérdése is.

Forrás: Mandiner/Youtube

 

 

 

További híreink

Őszi sütemények – Top 5 recept, amit idén ki kell próbálni

Megcsúszott a kuplung fejben: Szabó Tímea gyűlöletcunamival vádolja a Fideszt, de vajon ki a kém?

4 csillagjegy számára hatalmas szerencsét hoz a Vérhold

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

Kitárul a jólét ajtaja: 5 csillagjegyre pénz, szerelem, siker vár – Köztük vagy?

A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Ezt az italt issza most mindenki, csodákat tesz a belekkel!

Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó

További híreink

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására

Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tragédia Lisszabonban: ezért siklott ki a 140 éves siklóvasút
2
Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó
3
Sokk a színházi világban: életveszélyben a fiatal magyar színésznő
4
Ezúttal az etyeki beszédre reagálva vert oda Wellor Magyar Péternek + videó
5
Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó
6
Zuhanórepülés: széthullhat a Tisza párt?
7
A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén
8
Szijjártó nem fogta vissza magát, amikor reagált lengyel kollégája háborgására
9
Felszólították Magyar Pétert, hogy hagyja abba az újságírók sértegetését + videó
10
Karácsony újra a budapestieket bünteti

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

 91 éves korában, családja körében, békésen távozott közülünk Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja. A letisztult elegancia és időtlen stílus mestere, aki a férfi- és női öltönyöket a modern kor számára újradefiniálta, örökre beírta magát a divattörténelembe.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!